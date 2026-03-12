Dodatkowy dzień wolny w 2026 roku. Wiadomo już, kto zyska długi weekend

Długi weekend w sierpniu 2026 roku. Kto dostanie wolne za święto

Zatrudnieni w państwowych instytucjach zyskają doskonałą okazję do dłuższego relaksu w sierpniu 2026 roku. Taka sytuacja wynika bezpośrednio z faktu, że ustawowo wolny 15 sierpnia przypada tym razem w sobotę. Rada Ministrów podjęła już odpowiednie kroki prawne, aby zagwarantować pracownikom administracji rządowej rekompensatę za ten czas. Osoby zatrudnione w tym sektorze otrzymają dzięki temu pełne trzy dni nieprzerwanego odpoczynku.

Decyzja Donalda Tuska. Kiedy administracja państwowa odbierze wolne?

Połowa sierpnia to tradycyjny czas podwójnych obchodów Święta Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z uwagi na sobotni termin tych uroczystości w 2026 roku szef rządu Donald Tusk wyznaczył urzędnikom państwowym wolny piątek 14 sierpnia. Tego rodzaju zarządzenie oznacza dla tysięcy pracowników administracji rządowej bardzo dogodny układ kalendarza. Będą oni mogli zaplanować wyjazdy lub odpoczynek od piątkowego poranka aż do niedzielnego wieczora 16 sierpnia.

Wolne za święto w sobotę. Jakie zasady obowiązują w prywatnych firmach?

Zupełnie inne reguły dotyczą osób zatrudnionych w prywatnych przedsiębiorstwach oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Zapisy obowiązującego Kodeksu pracy jasno wskazują, że wystąpienie święta w standardowo wolną sobotę wymusza oddanie podwładnym innego dnia. Ostateczna decyzja dotycząca konkretnego terminu spoczywa wyłącznie w rękach przełożonego. Firmy najczęściej proponują swoim zespołom następujące rozwiązania:

odbiór w piątek 14 sierpnia,

wskazanie poniedziałku 17 sierpnia,

wybór zupełnie innej daty mieszczącej się w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Trzeba podkreślić, że kodeksowe zapisy obejmują wyłącznie osoby na klasycznym etacie. Wolny dzień należy się tylko posiadaczom umowy o pracę. Rekompensata omija wykonujących zadania na podstawie kontraktów cywilnoprawnych, takich jak powszechne umowy zlecenia czy o dzieło. Szans na tego typu przedłużony weekend nie mają również osoby prowadzące działalność gospodarczą.