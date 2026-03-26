Nowy fragment ekspresówki w woj. lubelskim. Piąty odcinek przechodzi do realizacji

Kolejny odcinek Via Carpatii z decyzją ZRID

Decyzja dotyczy fragmentu o długości 15,8 km, który połączy okolice końca obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej z węzłem Lubartów Północ. To już piąty z sześciu odcinków drogi S19 między Lublinem a granicą województw, który przechodzi do fazy realizacji.

Trasa w około 70 proc. zostanie poprowadzona nowym śladem, głównie przez tereny rolnicze. Jedynie początkowy fragment – o długości około 3 km – wykorzysta istniejący korytarz drogi krajowej nr 19.

Przebieg trasy i planowana infrastruktura

W rejonie jeziora Kunów zaplanowano budowę węzła drogowego Firlej. Następnie droga ominie od wschodu miejscowość Firlej oraz pobliskie jezioro i lasy. Na dalszym odcinku trasa będzie przebiegać równolegle do obecnej DK19.

Przed Lubartowem powstaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych – MOP Mieczysławka oraz MOP Wola Lisowska, które w przyszłości będą mogły zostać rozbudowane m.in. o stacje paliw.

W ramach inwestycji przewidziano budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Dodatkowo powstanie około 20 km dróg dojazdowych obsługujących przyległe tereny. Zaplanowano także siedem wiaduktów, dwie kładki dla pieszych oraz trzy przejścia dla zwierząt.

Co oznacza decyzja wojewody?

Wydanie decyzji ZRID umożliwia rozpoczęcie kolejnych etapów inwestycji, w tym przekazanie placu budowy wykonawcy, co planowane jest na wiosnę. Dokument określa również granice terenu przeznaczonego pod budowę drogi.

Rozpocznie się także procedura odszkodowawcza dla właścicieli nieruchomości przejętych pod inwestycję. Wartość gruntów oszacują niezależni rzeczoznawcy majątkowi powołani przez wojewodę, a na tej podstawie wydane zostaną decyzje o wypłacie odszkodowań przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Odcinek S19 Kock – Lubartów realizuje konsorcjum firm RUBAU Polska i Poltores. Wartość kontraktu wynosi blisko 390 mln zł. Cały ciąg od granicy województw lubelskiego i mazowieckiego do węzła Lublin Rudnik ma około 100 km długości. Obecnie pięć z sześciu odcinków jest już na etapie budowy, a dla ostatniego – między Międzyrzecem Podlaskim a Radzyniem Podlaskim – trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID.

3