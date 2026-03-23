Nowy fotoradar w woj. lubelskim! W tym miejscu trzeba zdjąć nogę z gazu

Fotoradar już działa od poniedziałku

Nowe urządzenie rozpoczęło pracę w poniedziałek, 23 marca, punktualnie o godzinie 12:00. Informację przekazało Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Od tego momentu kierowcy przejeżdżający przez Liśnik Duży na drodze krajowej nr 74 muszą liczyć się z kontrolą prędkości.

Uruchomienie fotoradaru oznacza, że każdy przypadek przekroczenia dozwolonej prędkości może zostać zarejestrowany, a konsekwencją będą mandaty dla kierowców, którzy nie stosują się do przepisów.

Niebezpieczny odcinek pod szczególnym nadzorem

Lokalizacja urządzenia nie jest przypadkowa. Jak wskazano, to odcinek, na którym w przeszłości dochodziło do wielu niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Kierowcy często ignorowali tam obowiązujące ograniczenia prędkości, co zwiększało ryzyko kolizji i wypadków

Wprowadzenie stałego nadzoru ma na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno dla kierujących, jak i mieszkańców okolicy. Fotoradar ma skutecznie dyscyplinować uczestników ruchu.

Tu obowiązuje 50 km/h

W miejscu pomiaru obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. To właśnie do tej wartości muszą dostosować się wszyscy kierowcy przejeżdżający przez Liśnik Duży.

Nowy fotoradar to kolejny element systemu nadzoru nad ruchem drogowym, który ma zmniejszyć liczbę wypadków i poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Kierowcy powinni więc zdjąć nogę z gazu i zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie – zwłaszcza na odcinkach, które już wcześniej uchodziły za niebezpieczne.

10