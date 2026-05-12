Szlakiem króla od Wilna do Krakowa! Lublin stał się punktem na grze planszowej

„Chciwi kupcy z Jagiellońskiego szlaku” jest autorskim projektem Łukasza Kurlita. Twórca przenosi graczy w czasie i na planszę, gdzie będą moli poczuć klimat średniowiecznego handlu.

W roku 1386 wielki książę litewski Jagiełło przemierzał trakt z Wilna do Krakowa, prowadzący przez Lublin, wraz ze swoim orszakiem. Podróżował po to, aby najpierw przyjąć chrzest, a następnie poślubić 12-letnią króla Polski Jadwigę Andegaweńską. Na chrzcie przyjął imię Władysław. Po koronacji, jako Władysław II Jagiełło, stał się najdłużej panującym królem Polski. Panował przez 48 lat i, jak twierdzą niektórzy, do końca życia nie mówił po polsku ani słowa. My przenosimy się w te czasy wprost na Jagielloński Szlak Handlowy, którego rozwój zapoczątkowały właśnie wydarzenia związane z koronacją Jagiełły. Od 1386 roku, uznawanego za początek prosperity tego szlaku, aż do 1611 roku, kiedy Zygmunt III Waza przeniósł stolicę do Warszawy, był to najlepiej prosperujący szlak handlowy w tej części Europy i łączył cywilizację Zachodu i Wschodu - opowiada twórca Łukasz Kurlit.

Choć nie wszyscy historyczni kupcy byli chciwi, w grze chciwość jest niezbędna do zwycięstwa. Gracze muszą liczyć się z negatywną interakcją: napadami, kradzieżą listów przewozowych, a nawet użyciem trucizny.

Jeśli zagramy w cztery osoby, pojawi się również trakt prowadzący przez Warszawę oraz szlak spławiania towarów z Sandomierza przez Kazimierz Dolny do Warszawy. Następnie towary będą transportowane Wielkim Gościńcem Litewskim przez Ciechanowiec, Grodno aż do Wilna. W grze wcielamy się w chciwych kupców, choć oczywiście nie wszyscy kupcy na tym szlaku tacy byli. Tutaj jednak tacy będziemy, ponieważ gra opiera się na dużej dawce negatywnej interakcji między graczami. Co transportujemy? Przewozimy sukno, złoto i kosztowności, wełnę oraz sól z Wieliczki, czyli towary wyruszające z Krakowa. W drugą stronę będziemy przewozić żmudzki bursztyn, choć oczywiście przez Lublin bursztyn docierał także trasą z Gdańska przez Brześć - dodaje twórca.

Rozgrywka została zaprojektowana tak, by każda partia była inna dzięki 44 kartom wydarzeń, takim jak najazdy tatarskie, pożary miast czy „morowe powietrze”. Gra przewidziana jest dla 2–4 osób i trwa od 45 do 90 minut. „Chciwi kupcy z Jagiellońskiego szlaku” trafili niedawno na platformę Gamefound, gdzie możecie dalej obserwować ich losy tutaj.

