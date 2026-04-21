Nowe mieszkania komunalne w 2028 roku. Miasto podpisało właśnie umowę

- Niedługo w Lublinie stanie ten nowy budynek i powiększy nasz zasób mieszkań komunalnych. Tym samym chcemy rozpocząć pewien proces i projekt w Lublinie, który jest trochę szerszy i pewnie w najbliższym czasie dowiecie się państwo, bo chcemy wrócić do tematu trochę oddłużenia mieszkań komunalnych i dania pewnego rodzaju kroku do przodu, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne – mówi Tomasz Fulara, wiceprezydent Lublina.

Nowe mieszkania komunalne powstaną w miejscu budynku, który w 2021 roku częściowo spłonął.

- Ten budynek rozebraliśmy i wtedy narodził się pomysł, aby w tym miejscu wybudować nowy budynek. W tym roku otrzymaliśmy fundusze i w ciągu miesiąca przeprowadziliśmy przetarg i mam nadzieję, że ta inwestycja już teraz będzie bardzo płynnie przebiegała i z końcem 2028 roku oddamy te 99 mieszkań. Mieszkania są zróżnicowane powierzchniowo od 49 m do 65 m. Zakładaliśmy, że ten budynek ma być głównie dla lokatorów, dla rodzin razem z dziećmi. Chcemy w dalszym ciągu rozwijać budownictwo. W najbliższym czasie będziemy składali kilka wniosków do BGK na remonty kamienic, głównie na remonty kamienic przy ulicy Lubartowskiej. Tu mogę wymienić między innymi Lubartowską 30, Lubartowską 49, 66 – mówi Piotr Samolej, Dyrektor Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.

Obecnie w Lublinie na mieszkanie komunalne czeka około 300 rodzin i około 150 na zamianę.

- Są to osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i oczywiście muszą spełniać kryteria dochodowe. W tej chwili jest to około 4 tys. zł na osobę. Muszą się znaleźć na wykazie osób zakwalifikowanych do najmu. Około 300 rodzin jest zakwalifikowanych do najmu mieszkania. Przy tworzeniu wykazu składa nam około 700 osób wnioski o najem. Natomiast zarejestrowanych mamy około 3 tys. rodzin. Czas oczekiwania średnio liczymy, że to jest 6-7 lat - mówi Ewa Lipińska, Dyrektor Wydziału Sprawa Mieszkaniowych UM Lublin.

Budynek przy ul. Wrońskiej ma być gotowy latem 2028 roku. Koszt inwestycji to ok. 32 mln zł brutto. Realizowany będzie przy wsparciu bezzwrotnych środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

A jeszcze w tym roku miasto zakończy budowę trzech budynków na osiedlu Felin przy ul. Królowej Bony. Powstanie tam 121 mieszkań komunalnych.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Policjanci z woj. lubelskiego zabezpieczyli blisko 5 mln papierosów