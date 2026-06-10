Farciarz wydał na zdrapkę tyle, co na jajka i wygrał wielką kasę. Wakacje na bogato

Wygrana padła w zdrapce WIELKA KASA, której cena wynosi 10 zł. To jedna z najpopularniejszych zdrapek dostępnych w sprzedaży. Za niewielką kwotę szczęśliwy gracz zdobył nagrodę główną w wysokości pół miliona złotych.

Szczęśliwa zdrapka kupiona w Kraśniku

Punkt sprzedaży przy ul. Mickiewicza 3 w Kraśniku dołączył do grona miejsc, w których padły wysokie wygrane. Nabywca zdrapki jeszcze przed jej zdrapaniem nie mógł przypuszczać, że w rękach trzyma los wart 500 tys. zł. Wygrana tej wysokości należy do najwyższych dostępnych w grze WIELKA KASA. To kolejny przykład na to, że szczęście może uśmiechnąć się do każdego – niezależnie od miejsca zamieszkania czy wieku.

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Została już tylko jedna wygrana główna

Dla osób, które regularnie kupują zdrapki, ważna może być jeszcze jedna informacja. W puli gry WIELKA KASA pozostała już tylko jedna nagroda główna o wartości 500 tys. zł. Oznacza to, że jeden z losów wciąż może przynieść kolejnemu graczowi pół miliona złotych. Zdrapka kosztuje 10 zł i nadal jest dostępna w punktach sprzedaży.

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