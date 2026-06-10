33-latek handlował podróbkami w sieci. Stracił towar warty półtora miliona

zarekwirowano blisko dwa i pół tysiąca flakonów udających markowe zapachy,

w ręce mundurowych wpadło również kilkanaście par butów z fałszywym logo,

nielegalny proceder opierał się na handlu podczas internetowych relacji wideo,

w związku ze sprawą zatrzymano mieszkańca powiatu świdnickiego.

Akcja służb miała miejsce na terenie powiatu świdnickiego. Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie bazowali na wcześniej zgromadzonych materiałach operacyjnych. To dzięki nim namierzono mężczyznę podejrzanego o nielegalny proceder, a w realizacji pomagali również funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

W trakcie przeszukania wytypowanych pomieszczeń mundurowi zabezpieczyli wielkie ilości podrobionych artykułów. Znaleziono około dwóch i pół tysiąca flakonów, a także kilkanaście par butów z fałszywymi metkami światowych marek.

Podrabiane perfumy sprzedawane na internetowych transmisjach

Z policyjnych ustaleń wynika, że główny zainteresowany zajmował się nie tylko magazynowaniem asortymentu. Mężczyzna prężnie działał w mediach społecznościowych, gdzie regularnie oferował fałszywki potencjalnym nabywcom. Głównym kanałem sprzedaży były internetowe relacje, na których prezentowano towary naśladujące oryginały.

Po odkryciu magazynu natychmiast zatrzymano 33-latka. Według śledczych mieszkaniec powiatu świdnickiego osobiście odpowiadał za gromadzenie oraz wprowadzanie do obiegu zabezpieczonych dóbr na szeroką skalę.

Służby przejęły podróbki o wartości ponad 1,5 mln zł

Wstępne kalkulacje śledczych pokazały skalę procederu, gdyż czarnorynkową wartość zarekwirowanych przedmiotów wyceniono na ponad półtora miliona złotych. Sprawę przejął do dalszego prowadzenia urząd skarbowy w Lublinie.

Obrót towarem z fałszywymi znakami towarowymi zawsze oznacza odpowiedzialność karną. Jeśli udowodni się sprawcy, że zorganizował sobie z tego handlu nieprzerwane źródło dochodu, sąd może skazać go nawet na pięć lat za kratkami.