Nowe Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Powstało w Szpitalu Wojskowym

- To duża inwestycja z programu KPO. Dzięki temu nasi pacjenci uzyskują szczególne wsparcie podczas badań klinicznych. Dzięki temu są odpowiednio zaopiekowani. Badania kliniczne oraz podawanie leków, rekrutacja pacjentów odbywa się w bardziej komfortowych warunkach niż dotychczas. Dla naszych lekarzy to duża szansa na rozwój. Uczestnictwo w testowaniu nowych leków, rozwój naukowy, zdobywanie nowych kompetencji w zakresie badań klinicznych to duże wyzwanie dla nich, a jednocześnie sprawa, która bardzo przyciąga tutaj twórczych i ambitnych lekarzy – mówi płk. Aleksander Michalski, komendant szpitala.

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych to szansa na dostęp do nowych terapii dla pacjentów, u których standardowe leczenie nie zadziałało, to także pogłębiona diagnostyka.

- Z Agencji Badań Medycznych otrzymaliśmy prawie 10 milionów na stworzenie tego miejsca. Mamy możliwość realizacji badań klinicznych w kluczowych jednostkach terapeutycznych dla naszego szpitala jak kardiologia, neurologia, neurochirurgia, gastroenterologia, choroby otyłościowe, czy choroby wewnętrzne. Na ten moment szpital prowadzi około 20 projektów. Ta liczba cały czas wzrasta, bo razem z realizacją grantu pozyskiwaliśmy już badanie kliniczne, promując centrum wśród firm farmaceutycznych. Plus minus to jest około 100 pacjentów. To są specyficzne jednostki terapeutyczne, więc ten pacjent jest wyselekcjonowany. Nie każdy pacjent się nadaje do badania. Będziemy mieli coraz więcej projektów już w chorobach takich populacyjnych, więc ta liczba będzie wzrastała – mówi Marlena Huskowska-Stróżek, dyrektor Centrum Wsparcia Badań Klinicznych 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie

W całej Polsce jest 35 Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. W prowadzonych tam badaniach w ubiegłym roku uczestniczyło około 60 tysięcy pacjentów.

