Nowa droga w woj. lubelskim. Ta inwestycja znacząco poprawi komfort mieszkańców

Kolejny etap modernizacji w Puławach

Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 107557L ul. Kaniowczyków od km 0+000,00 do km 0+273,27 w Puławach” zostało zatwierdzone do dofinansowania w ramach naboru na 2026 rok. Inwestycja otrzyma 60 proc. wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 429 014,98 zł, z czego 1 457 408,98 zł stanowi dofinansowanie, a 971 606,00 zł to wkład własny samorządu. Dzięki tym środkom możliwa będzie kontynuacja modernizacji ważnej ulicy w mieście.

Co zmieni się na ul. Kaniowczyków?

Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę odcinka drogi. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni oraz chodników, co bezpośrednio przełoży się na komfort pieszych i kierowców.

Dodatkowo powstanie kanalizacja odpowiadająca za odwodnienie drogi, co ma zapobiec gromadzeniu się wody po opadach. Modernizacji doczeka się także oświetlenie uliczne, które zostanie dostosowane do aktualnych standardów.

Całość inwestycji ma zostać zrealizowana jeszcze w tym roku. W czasie prac, prowadzonych w okresie wiosenno-letnim, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Kontynuacja wcześniejszych działań

Przebudowa kolejnego odcinka ul. Kaniowczyków to kontynuacja inwestycji zrealizowanej w 2023 roku. Wtedy, również dzięki wsparciu z budżetu centralnego, odnowiono około 450 metrów drogi – od skrzyżowania z ul. Słowackiego do garaży za budynkiem ZSO nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej.

Poprzednia dotacja wyniosła 1,3 mln zł i pozwoliła znacząco poprawić stan tej części ulicy. Obecne przedsięwzięcie jest kolejnym krokiem w kierunku kompleksowej modernizacji infrastruktury drogowej w tej części Puław.

