Rosyjski dron nad Polską w rejonie Dorohuska. Dowództwo Operacyjne RSZ reaguje

W trakcie nocnego uderzenia wojsk rosyjskich na zachodnią Ukrainę około godziny 23.40 Dowództwo Operacyjne RSZ ogłosiło naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej w okolicach Dorohuska. „W odpowiedzi na zagrożenie Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Obiekt był nieprzerwanie śledzony przez wojskowe systemy radiolokacyjne na całej trasie przelotu. Sytuacja była na bieżąco monitorowana, Dowódca Operacyjny RSZ wydał autoryzację na zestrzelenie obiektu” – przekazała armia.

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Dlaczego wojsko nie zestrzeliło drona nad Polską? Ustalenia w sprawie obiektu

Maszyna spędziła nad Polską zaledwie kilka minut, po czym zawróciła i ponownie wleciała nad Ukrainę. Polscy dowódcy odstąpili od zestrzelenia obiektu z obawy o bezpieczeństwo cywilów i ryzyko zniszczeń. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa w kręgach zbliżonych do Ministerstwa Obrony Narodowej, nad granicą pojawił się odrzutowy bezzałogowiec wyposażony między innymi w kamery, którego celem było najpewniej przeprowadzenie zwiadu.

Dowództwo Operacyjne RSZ napisało w komunikacie, że „Zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje naszym niezmiennym priorytetem”. Ze względu na rosyjskie uderzenie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców wschodniej Lubelszczyzny, jednak stan ostrzeżenia został odwołany jeszcze przed północą.

Nie był to odosobniony incydent w ostatnich dniach. W miniony piątek na teren Polski spadły trzy rosyjskie pociski manewrujące Ch-101. Według informacji przekazanych przez prokuraturę rakiety te wyprodukowano zaledwie kilka tygodni wcześniej w fabryce w podmoskiewskiej Dubnej.

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