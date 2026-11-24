Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Lublinie

Jakość powietrza w naszym mieście jest dziś bardzo dobra. Wszystkie lubelskie stacje pomiarowe wskazują doskonałe parametry, co oznacza, że czystość atmosfery utrzymuje się na najwyższym poziomie. Mimo że zimowa aura skłania nas do intensywniejszego ogrzewania domów, dym z domowych pieców oraz spaliny z samochodowych rur wydechowych nie gromadzą się przy ziemi. Sprawcą tej pomyślnej sytuacji jest utrzymujący się wiatr, który działa jak naturalny wentylator – stale rozgania drobne cząsteczki brudu i nie pozwala im utworzyć nad miastem niebezpiecznej chmury smogowej. Dzisiejszy dzień to idealny moment na ruch na świeżym powietrzu oraz dokładne przewietrzenie mieszkań.

Jak odczytywać dzisiejsze (24.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby łatwiej zrozumieć podawane wartości, warto zestawić je z oficjalnymi wytycznymi. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) ustalił dopuszczalny poziom dobowy dla pyłu PM10 na wartości 50 µg/m³, natomiast dla pyłu PM2.5 obowiązuje roczna norma wynosząca 20 µg/m³. Pomocniczo stosuje się też dobowy próg ostrożnościowy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla PM2.5 wynoszący 15 µg/m³.

Oto szczegółowe pomiary zarejestrowane na stacjach w Lublinie:

Lublin, ul. Obywatelska (pomiar z godziny 07:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło zaledwie 7 µg/m³, co odpowiada 14% dobowej normy GIOŚ. Stężenie PM2.5 osiągnęło 6.6 µg/m³, a ogólny indeks stacji oceniono jako „Bardzo dobry”.

(pomiar z godziny 07:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło zaledwie 7 µg/m³, co odpowiada 14% dobowej normy GIOŚ. Stężenie PM2.5 osiągnęło 6.6 µg/m³, a ogólny indeks stacji oceniono jako „Bardzo dobry”. Lublin, ul. Okopowa (pomiar z godziny 07:00): stężenie PM10 wyniosło 5.8 µg/m³ (niespełna 12% normy dobowej), z kolei pył PM2.5 osiągnął wartość 5.6 µg/m³. Indeks jakości powietrza na tej stacji również ma status „Bardzo dobry”.

Dzisiejsze stężenia pyłów są wielokrotnie niższe od dopuszczalnych progów bezpieczeństwa, dzięki czemu oddychamy dziś w pełni czystym powietrzem.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mgła, która powstaje w chłodne dni, gdy dym z domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych mieszają się z wilgotnym powietrzem i wiszą nisko nad ziemią. Te drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu mogą wnikać do naszych płuc i wywoływać kaszel lub podrażnienia dróg oddechowych. Na szczęście dzisiaj atmosfera w mieście jest wolna od takich zanieczyszczeń. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego mieszkańca: zawsze warto sprawdzić aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub długi spacer.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie