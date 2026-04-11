Nieszczęśliwy wypadek. Kobieta zmarła po upadku na hulajnodze

Olka Mazur
2026-04-11 15:00

W nocy z piątku na sobotę doszło do tragicznego wypadku. Na ul. Sekutowicza w Lublinie młoda kobieta jadąc na hulajnodze elektrycznej drogą osiedlową z kostki brukowej wywróciła się. Odniosła tak poważne rany, że jej życia nie udało się uratować.

Przewrócona hulajnoga elektryczna na ulicy w nocy

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Przewrócona hulajnoga elektryczna na ulicy w nocy
- Do tego wypadku doszło dziś około godz. 2.00 w nocy. Ze wstępnych ustaleń policjantów drogówki z KMP w Lublinie wynika, że  26-letnia ob. Ukrainy mieszkanka woj. mazowieckiego wybrała się na przejażdżkę hulajnogą elektryczną. Kierująca jadąc drogą osiedlową o nawierzchni z kostki brukowej w pewnym momencie wykonała gwałtowny manewr hamowania, w wyniku czego przewróciła się i upadła - mówi nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji.

  Kobieta w stanie zagrażającym życiu została przetransportowana do szpitala w Lublinie. Lekarzom nie udało się uratować jej życia. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

