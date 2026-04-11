Nieszczęśliwy wypadek. Kobieta zmarła po upadku na hulajnodze

Samuraje w Lublinie

- Do tego wypadku doszło dziś około godz. 2.00 w nocy. Ze wstępnych ustaleń policjantów drogówki z KMP w Lublinie wynika, że 26-letnia ob. Ukrainy mieszkanka woj. mazowieckiego wybrała się na przejażdżkę hulajnogą elektryczną. Kierująca jadąc drogą osiedlową o nawierzchni z kostki brukowej w pewnym momencie wykonała gwałtowny manewr hamowania, w wyniku czego przewróciła się i upadła - mówi nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji.

Kobieta w stanie zagrażającym życiu została przetransportowana do szpitala w Lublinie. Lekarzom nie udało się uratować jej życia. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

