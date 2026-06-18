Nie zapominajmy o ochronie. Lekarze ostrzegają przed rakiem skóry

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

- Teraz mamy już lepsze metody diagnostyczne. Teraz to nie tylko już oko, ale badanie dermoskopowe jest standardem w każdej poradni dermatologicznej, więc wychwycenie zmian nowotworowych na bardzo wczesnym etapie jest możliwe. To co powinno zaniepokoić to każda nowa zmiana na skórze u osoby w wieku dojrzałem zmiany asymetryczne o nierównych brzegach, o nierównym kolorycie, powiększające się czy zmieniające swoją morfologię z płaskich na wypukłą, także jakieś niegojące się owrzodzenia - mówi dr hab. n. med. Anna Michalak-Stoma z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej USK1 w Lublinie.

Wczesne wykrycie raka skóry daje duże szanse na całkowite wyleczenie. Ważna jest też profilaktyka.

- Słońce działa na nas przez cały rok, dlatego powinniśmy chronić się przez cały rok. Przede wszystkim profilaktyka powinna być oparta na kilku elementach. Podstawą są kremy z filtrem, ale też unikanie ekspozycji na nadmierne promieniowanie UV w godzinach szczytu, czyli między 10:00 a 16:00. Ważne jest też odpowiednie ubranie chroniące, stosowanie kapelusza, stosowanie okularów przeciwsłonecznych z filtrem. To co jest szczególnie ważne. Oglądajmy swoją skórę. Zwracajmy uwagę na nowe zmiany. Każde nowe znamię powinno nas zaniepokoić. Każda zmiana, która się zmienia, nawet jeśli ona była dużo wcześniej, też powinna nas zaniepokoić. Wtedy należy zgłosić się do dermatologa na ocenę - mówi dr n. med. Agnieszka Gerkowicz z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej USK1 w Lublinie.

Jeżeli zobaczymy na swoim ciele jakieś nowe lub niepokojące nas zmiany warto skonsultować je z dermatologiem. Najlepiej udać się do poradni dermatologicznej, potrzebne jest jednak skierowanie od lekarza rodzinnego.

W Polsce w 2025 roku zdiagnozowano około 2 tysiące nowych zachorowań na czerniaka i około 20 tysięcy nowych zachorowań na inne nowotwory złośliwe skóry.

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