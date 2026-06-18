Czerwony pasek na świadectwie. Potrzebny, czy nie?

Olka Mazur
2026-06-18 14:31

Koniec roku szkolnego już za chwilę. Uczniowie wyczekują wakacji i swoich świadectw. Niektóre z nich będą z czerwonym paskiem. To rozwiązanie stosowane już od wielu lat. Najlepsi uczniowie za swoje wyniki w nauce zostają wyróżnieni. Pojawiają się jednak głosy, że niepotrzebnie dzieli to uczniów na gorszych i lepszych oraz jest źródłem stresu.

Świadectwo szkolne z widocznym orłem oraz czerwonym paskiem, symbolizującym wyróżnienie, z niewyraźnymi danymi osobowymi i ocenami. Ten element graficzny doskonale ilustruje dyskusję o zasadności czerwonych pasków na świadectwach, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Getty Images
Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

- To jest nagroda dla najzdolniejszych uczniów, dla tych, którzy ciężko pracowali cały rok. Uważam, że takie akcje typu, że wszystkie dzieci dostają nagrody po prostu mogą demotywować tych najzdolniejszych i sprawiać takie poczucie niesprawiedliwości i wywoływać myślenie typu "to po co mam się w takim razie starać". Nagrody motywują nas wszystkich, dzieci w szczególności, do cięższej pracy, do nauki. Osiągnięcia szkolne to są często jedyne osiągnięcia w tym wieku dla dzieci. Także to jest to bardzo ważne dla budowania ich własnej wartości, dla budowania ich obrazu siebie. One są naprawdę ważnymi osiągnięciami na tym etapie rozwojowym - mówi dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak z Instytutu Psychologii KUL.

Czerwony pasek na świadectwie - potrzebny, czy nie? O tym mówi dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak z Instytutu Psychologii KUL. Posłuchaj
Mediateka.pl

Jak podkreśla ekspertka, w dyskusji o czerwonych paskach na świadectwach najważniejsze powinny być dzieci. Zarówno nauczyciele jak i rodzice powinni wspierać i ciągnąć w górę zarówno tych najzdolniejszych jak i nieco mniej zdolnych uczniów.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Hydros i Hydra gotowe do kolejnego Shell Eco-marathon. Jak zmieniły się bolidy?

Hydros i Hydra gotowe do kolejnego Shell Eco-marathon. Jak zmieniły się bolidy?
Galeria zdjęć 34
Lublin Radio ESKA Google News