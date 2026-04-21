NFZ szuka oszczędności i może wprowadzić limity na operacje zaćmy. Jakie będą tego skutki?

Olka Mazur
2026-04-21 14:32

Dłuższe oczekiwanie na zabiegi, a co za tym idzie więcej powikłań i dłuższa rekonwalescencja. To czeka pacjentów z zaćmą, jeżeli NFZ wprowadzi kolejne ograniczenia w leczeniu szpitalnym - mówi nam jeden z lubelskich okulistów.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na jasnoniebieskim, gładkim blacie ułożone są metalowe narzędzia chirurgiczne o srebrzystym połysku, ustawione pod kątem i częściowo wychodzące poza kadr. W tle, na środku, znajduje się rozmyte źródło światła w kolorze kremowym, otoczone ciemniejszą, nieostrą przestrzenią, a po bokach widoczne są fragmenty niebieskich zasłon lub ścian. Narzędzia obejmują między innymi pęsety, nożyczki oraz element w kształcie cylindra z pokrętłem i wystającym trzpieniem, wszystkie wykonane z metalu.
Okuliści z Lublina operują zaćmę w technice 3D

- Ja bym zalecał dużą rozwagę przy tych limitach. Ten próg, od którego my kwalifikujemy do operacji jest już „wyśrubowany”. To jest ostrość wzroku na poziomie 0,6. Także ja bym tu nie zwiększał jeszcze opóźnień, nie dodawał jakichś mechanizmów, które by wpływały na wydłużenie czasu oczekiwania i kolejkę. Pacjenci jeśli będą czekać zbyt długo, wówczas wzrośnie z jednej strony ryzyko operacji, ponieważ będą operowani w stadiach bardziej zaawansowanej choroby. Okres oczekiwania może spowodować również wystąpienie większej wypadkowości, zwiększenie występowania depresji, demencji, czyli takiej wielochorobowości związanej też z gorszym widzeniem. Dzięki operacji przywracamy często w 100% wzrok i sprawność zawodową, społeczną. Stąd z dużym niepokojem obserwujemy te zapowiedzi i plany – mówi prof. Robert Rejdak, prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.

Planowane zmiany mają być kolejnym sposobem na znalezienie oszczędności w NFZ-cie i zasypanie ogromnej finansowej dziury w budżecie. W Polsce rocznie wykonywanych jest około 350 tys. operacji zaćmy. Obecnie czeka się na nią kilka miesięcy, w niektórych ośrodkach nawet ponad pół roku.​

