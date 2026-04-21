Koperty i drogie prezenty komunijne pod lupą fiskusa. Rodzice mogą mieć poważne kłopoty

Pierwsza Komunia Święta 2026 a kontrola skarbowa

Uroczystość przyjęcia sakramentu przez młodych katolików to przełomowy moment dla całych rodzin. Współcześnie jednak obchody te przybierają coraz bardziej wystawny charakter, co bezpośrednio przekłada się na wartość wręczanych podarunków. Goście bardzo często decydują się na zakup drogiej elektroniki, quadów, a także przekazują dzieciom koperty z pokaźnymi sumami. Większość osób zupełnie zapomina, że tak kosztowne niespodzianki mogą stanowić łakomy kąsek dla fiskusa i wiązać się z koniecznością opłacenia podatku.

Z perspektywy obowiązujących w Polsce przepisów, absolutnie każdy upominek przekazany dziecku z okazji przyjęcia sakramentu traktowany jest jako klasyczna darowizna. Oznacza to, że podarowanie roweru, komputera czy gotówki podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn. Warto wyraźnie zaznaczyć, że w naszym kraju funkcjonują specjalne limity zwolnione z opodatkowania, które zawsze sumuje się w perspektywie 5 lat dla jednego konkretnego darczyńcy.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

10

Jaką darowiznę można otrzymać bez podatku w 2026 roku?

najbliżsi krewni (rodzice i dziadkowie) mogą przekazać do 36 120 zł

dalsi krewni (między innymi wujkowie i ciocie) mają limit na poziomie 27 090 zł

osoby spoza rodziny (na przykład znajomi i przyjaciele) mogą podarować maksymalnie 5 733 zł

Należy bezwzględnie pamiętać, że urząd skarbowy bierze pod uwagę łączną wartość wszystkich dóbr otrzymanych od konkretnego gościa w ciągu minionych 5 lat, a nie wyłącznie prezenty wręczone podczas samej uroczystości komunijnej.

QUIZ. Pierwsza komunia w PRL. Jakie dawano prezenty? Pytanie 1 z 9 Najpopularniejszą tradycyjną pamiątką Pierwszej Komunii Świętej w czasach PRL były podobnie jak dziś: Różaniec i modlitewnik Pamiątkowe zdjęcie i ramka Łańcuszek z medalikiem lub krzyżykiem i Biblia Następne pytanie

Konieczność podzielenia się majątkiem z administracją skarbową zachodzi w momencie, gdy wartość otrzymanych dóbr przekroczy wymienione wcześniej progi dla poszczególnych grup. Od chwili przyjęcia ponadwymiarowej darowizny, obdarowany dysponuje okresem 6 miesięcy na oficjalne zgłoszenie tego faktu. W tym celu konieczne jest wypełnienie i dostarczenie do urzędu druku SD-Z2. Ponieważ beneficjentem komunijnych podarunków jest osoba niepełnoletnia, wszelkie formalności podatkowe muszą zrealizować jej rodzice lub oficjalni opiekunowie prawni.