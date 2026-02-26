Nawet 12 ton węzy może trafić do lubelskich pszczelarzy. Wystartował konkurs

Lublin: Strażacy ćwiczyli jak uratować osobę, pod którą załamał się lód

- Chcemy wyłonić wykonawców, którzy zakupią węzę i rozprowadzą ją wśród pszczelarzy. Będzie to oczywiście otwarty konkurs ofert. Można je składać do 24 marca, a zadanie będziemy realizować od 4 maja do 31 lipca bieżącego roku, tak żeby pszczelarze mieli ten taki dłuższy okres, żeby to zadanie zrealizować. Myślę, że około 10 ton, może nawet 12 ton uda się zakupić takiej węzy - mówi Marek Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego.

Wymiana węzy w ulach pomaga zapobiegać chorobom pszczół, między innymi zgnilcowi amerykańskiemu. Dzięki konkursowi „Lubelskie dla pszczelarzy 2026” każda pasieka może dostać darmową węzę.

- To taka pomoc zarówno dla pszczelarzy indywidualnych, małych, jak i dla dużych pasiek. Także jest to bardzo dobry pomysł. Węza pszczela to zaczątki komórek pszczelich. Do każdej ramki wklejamy tą węzę i pszczoły z tej węzy odbudowują cały plaster, czyli budują ścianki komórek, w które są składane zarówno jajeczka przez matkę, jak i miód. Węzę należy wymieniać ze względów higienicznych, zdrowotnych. Pszczelarze wymieniają węzę w granicach 50 procent w rodzinach. Czyli jak jest 10 plastrów w ulu, to minimum pięć w ciągu sezonu jest wymieniane - mówi Wiesław Ląd, przedstawiciel środowiska pszczelarskiego.

W województwie lubelskim jest prawie 10 tys. pszczelarzy i prawie 300 tys. rodzin pszczelich.

