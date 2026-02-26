Naprawiał auto żony, warsztat stanął w płomieniach. 47-latek nie żyje

Tragedia rozegrała się 23 lutego w Bratniku około godziny 23:30, gdzie w płonącym warsztacie śmierć poniósł 47-letni właściciel.

Mężczyzna zajmował się po godzinach naprawą samochodu należącego do żony, gdy ogień odciął mu drogę ewakuacji.

Zwłoki ofiary zostały zlokalizowane przez strażaków dopiero po opanowaniu żywiołu.

Funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratury prowadzą śledztwo wyjaśniające przyczyny tego zdarzenia.

Bratnik. 47-latek zginął w płomieniach

Do tego nieszczęśliwego zdarzenia doszło w poniedziałkową noc, 23 lutego, na terenie gminy Kamionka. 47-letni gospodarz warsztatu samochodowego postanowił zostać w pracy po godzinach, aby naprawić auto swojej małżonki. Niespodziewanie w budynku wybuchł gwałtowny pożar, który błyskawicznie objął wyposażenie oraz znajdujące się wewnątrz pojazdy. Mężczyzna usiłował się ratować, jednak gęsty dym i ściana ognia uniemożliwiły mu wydostanie się na zewnątrz. Ciało 47-latka strażacy odnaleźli w jednym z pomieszczeń warsztatowych dopiero po całkowitym ugaszeniu pożaru. Zwłoki zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych, które pozwolą ustalić bezpośrednią przyczynę zgonu.

Policja w Lubartowie bada przyczyny tragedii

Na miejscu dramatycznych wydarzeń pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, wspierana przez technika kryminalistyki. Wszelkie czynności procesowe realizowano pod ścisłym nadzorem prokuratora.

„Lubartowscy policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą postępowanie mające na celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności tego tragicznego zdarzenia” - przekazała podkom. Jagoda Maj z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

Żywioł spowodował znaczne zniszczenia w infrastrukturze serwisu. Ogień doszczętnie strawił dwa samochody osobowe oraz jeden pojazd dostawczy zaparkowane wewnątrz budynku. Na chwilę obecną śledczy nie oszacowali jeszcze dokładnej wartości strat materialnych powstałych w wyniku pożaru.

