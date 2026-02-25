Marcowy rozkład jazdy gotowy. Fabryka Kultury Zgrzyt z pełnym kalendarzem

Lublin: Strażacy ćwiczyli jak uratować osobę, pod którą załamał się lód
Co w marcowym rozkładzie jazdy klubu?
- 3 marca, Stand Up - Michał Kutek
- 5 marca, Koncert - BAiKA
- 6 marca, Koncert - Wiśnia Bakajoko
- 7 marca, Koncert - Man in the BOX w towarzystwie Juana Carlosa Cano
- 8 marca, Koncert - Żniwa, Szlakiem Starych Drzew i Echo Rodu
- 10 marca, Stand Up - Karol Modzelewski
- 11 marca, Stand Up - Karol Modzelewski II termin
- 12 marca, Koncert - daltonists / Syndrom Samazvanca / Telesfor
- 13 marca, Koncert - Bracia Figo Fagot: Festiwal 30% Oldschool Disco Polo
- 14 marca, Koncert - Bracia Figo Fagot: Festiwal 30% Weneryczny Upominek
- 15 marca, Koncert - ZUTA X Go! On Stage Festival
- 19 marca, Koncert - Ikarus Feel
- 20 marca, Koncert - Hunter
- 21 marca, Koncert - Żywiołak
- 25 marca, Stand Up - Jacek Stramik
- 27 marca, Koncert - Metro
- 28 marca, Koncert - Pankoteka: Sedes, Nauka o Gównie, TOWOT, Sexbomba, Psy Wojny, Garbate Aniołki, Sajgon oraz Para Wino
- 29 marca, Koncert - O.S.T.R. x ELDO
Szczegóły wszystkich wydarzeń znajdziecie na zgrzyt.info.
