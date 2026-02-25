Marcowy rozkład jazdy gotowy. Fabryka Kultury Zgrzyt z pełnym kalendarzem

Olka Mazur
2026-02-25 14:51

To będzie bardzo muzyczny marzec. Fani stand upów również nie będą mogli narzekać. Fabryka Kultury Zgrzyt zaprasza na wyjątkowo obfity w wydarzenia miesiąc.

Co w marcowym rozkładzie jazdy klubu?

  • 3 marca, Stand Up - Michał Kutek
  • 5 marca, Koncert - BAiKA
  • 6 marca, Koncert - Wiśnia Bakajoko
  • 7 marca, Koncert - Man in the BOX w towarzystwie Juana Carlosa Cano
  • 8 marca, Koncert - Żniwa, Szlakiem Starych Drzew i Echo Rodu
  • 10 marca, Stand Up - Karol Modzelewski 
  • 11 marca, Stand Up - Karol Modzelewski II termin
  • 12 marca, Koncert - daltonists / Syndrom Samazvanca / Telesfor
  • 13 marca, Koncert - Bracia Figo Fagot: Festiwal 30% Oldschool Disco Polo
  • 14 marca, Koncert - Bracia Figo Fagot: Festiwal 30% Weneryczny Upominek
  • 15 marca, Koncert - ZUTA X Go! On Stage Festival
  • 19 marca, Koncert - Ikarus Feel
  • 20 marca, Koncert - Hunter
  • 21 marca, Koncert - Żywiołak
  • 25 marca, Stand Up - Jacek Stramik
  • 27 marca, Koncert - Metro
  • 28 marca, Koncert - Pankoteka: Sedes, Nauka o Gównie, TOWOT, Sexbomba, Psy Wojny, Garbate Aniołki, Sajgon oraz Para Wino
  • 29 marca, Koncert - O.S.T.R. x ELDO

Szczegóły wszystkich wydarzeń znajdziecie na zgrzyt.info.

