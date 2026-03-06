Najbardziej opłacalny zawód w Polsce? Nie lekarz. AI wskazała coś zupełnie innego

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-06

Jeszcze do niedawna odpowiedź na pytanie o najlepiej opłacany zawód w Polsce była dość oczywista. Na myśl przychodzili lekarze, prawnicy albo menedżerowie dużych firm. Jednak w ostatnich latach na rynku pracy zaszła ogromna zmiana. Nowe technologie sprawiły, że na szczycie listy najlepiej zarabiających pojawiła się zupełnie inna profesja.

Robotyka

i

Autor: norm123miller/ Pixabay.com To zawód przyszłości Podkarpacia według AI.
Jeszcze kilkanaście lat temu lista najlepiej opłacanych zawodów w Polsce wyglądała niemal tak samo jak dziś w wielu stereotypowych wyobrażeniach. Na szczycie znajdowali się lekarze, prawnicy czy prezesi dużych firm. Dziś jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bowiem rozwój nowych technologii sprawił, że pojawiły się profesje, które jeszcze niedawno praktycznie nie istniały. Co ciekawe, to właśnie one potrafią zapewnić jedne z najwyższych zarobków w kraju.

Już nie lekarz. Oto najbardziej opłacalny zawód w Polsce

Według analiz rynku pracy i raportów branżowych jednym z najbardziej opłacalnych zawodów w Polsce stał się inżynier sztucznej inteligencji (AI engineer). To specjalista, który tworzy systemy oparte na uczeniu maszynowym i analizie ogromnych zbiorów danych. Co ważne - jego zarobki potrafią sięgać poziomu, który jeszcze niedawno był zarezerwowany dla wąskiej elity zawodów.

Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie

Rozwój technologii AI sprawił, że firmy z różnych branż zaczęły desperacko szukać specjalistów potrafiących projektować inteligentne systemy. Banki, firmy technologiczne, sektor medyczny czy e-commerce inwestują dziś ogromne pieniądze w automatyzację i analizę danych.

Nic więc dziwnego, że wynagrodzenia w tej branży rosną błyskawicznie. W Polsce specjaliści od sztucznej inteligencji mogą zarabiać nawet do około 45 tys. zł miesięcznie, szczególnie na stanowiskach eksperckich lub kierowniczych.

Nowe zawody przyszłości. To "pewniaki" na rynku pracy

Profesje związane z AI to hit na rynku pracy

Rynek pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a eksperci rynku pracy nie mają wątpliwości – w najbliższych latach szczególnie cenieni będą specjaliści związani z nowoczesnymi technologiami, analizą danych czy cyberbezpieczeństwem. To właśnie oni tworzą rozwiązania, które zmieniają sposób działania firm, instytucji i całej gospodarki. Nic więc dziwnego, że wiele z tych zawodów już dziś gwarantuje wysokie zarobki i stabilne zatrudnienie.

