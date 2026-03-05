W Lublinie filmy kręcą! W kwietniu odbędzie się festiwal "Pierwiastek UMCS"

Studenci UMCS od lat tworzą filmy m.in. w ramach prac zaliczeniowych na kierunkach medialnych.

Ten wątek związany z aktywnością w sztuce filmowej jest niebagatelny, ponieważ nasz Uniwersytet od wielu lat prowadzi kierunki kształcenia również w zakresie sztuk medialnych, w tym także filmowych. Cieszę się ogromnie, że ta idea przewodnia ze strony studentów wyrosła i znalazła zainteresowanie w gronie osób decyzyjnych. Cieszę się ogromnie również, że instytucje, osoby, podmioty związane z kulturą, ze sztuką, w tym także ze sztukami filmowymi poparły i współpartnersko zechcą działać wokół tej idei organizacji festiwalu filmowego szczególnego, który będzie przeglądem filmów stworzonych przez studentów, ale studentów kierunków na wydziałach nieartystycznych, stąd ich specyfika, stąd jego wyjątkowość - podkreśla profesor Radosław Dobrowolski rektor UMCS

Miasto zaangażuje się w organizację i pomoże sfinansować inicjatywę, która wpisuje się w ideę nadchodzącej Europejskiej Stolicy Kultury.

Pamiętajmy, że marka Lublin jako miasta kultury, miasta kreatywnego, tworzy tutaj dobry kontekst dla tego porozumienia i stąd z wielką przyjemnością i deklaracją zaangażowania finansowego, zarówno poprzez Wydział Kultury i budżet Wydziału Kultury, jak i przez Lubelski Fundusz Filmowy podpiszę to porozumienie i dziękuję panu rektorowi, dziękuję władzom wydziału i przede wszystkim studentom, bo to świetny pomysł, który wpisuje się w dobrą promocję naszego miasta - mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Z inicjatywą wyszli studenci koła naukowego Pełny Metraż.

Pomysł zrodził się już rok temu, w lutym 2025 roku, kiedy organizowaliśmy festiwal z racji zaliczenia u pani profesor Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk i wtedy robiliśmy to bardziej między sobą, na roku. Tak zaczęliśmy drążyć tym kamyczkiem, że w sumie fajnie by było to zrobić na szerszą skalę i takim sposobem spotkaliśmy się tutaj. Festiwal ma być przede wszystkim skierowany do studentów przede wszystkim uczelni nie artystycznych, ponieważ stwierdziliśmy, że brakuje takiej przestrzeni dla studentów, którzy tworzą filmy, a którzy niekoniecznie czują uczelnie artystyczne albo z jakichś innych względów tam nie studiują i chcieliśmy dać im taką przestrzeń. Mamy nadzieję, że zainteresowanie będzie rosło z roku na rok, ponieważ chcielibyśmy, żeby ta inicjatywa rosła z roku na rok - mówi Aneta Marciniak, przewodnicząca koła naukowego Pełny Metraż.

Do konkursu można zgłaszać fabuły, dokumenty, a nawet teledyski trwające do 20 minut. Termin mija 27 marca. Więcej informacji można znaleźć na mediach społecznościowych tutaj.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Przez żołądek do serca! Rusza konkurs dla lubelskich kół gospodyń

3