250 mln euro dla Lubelszczyzny. Ponad miliard złotych na strategiczne inwestycje

Pierwsze nabory wniosków mają ruszyć w II kwartale 2026 roku.

Jesteśmy jednym z trzech województw, którym Komisja Europejska zatwierdziła fundusze, które są wydzielone z Funduszy Europejskich dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027. Te fundusze są wydzielone na zwiększenie odporności i przygotowania na wypadek kataklizmu w postaci agresji zbrojnej na państwa Unii Europejskiej. Te pieniądze postanowiliśmy przeznaczyć na pięć priorytetów - mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Wśród obszarów, które otrzymają wsparcie są m.in.:przemysł obronny, bezpieczeństwo wodne, infrastruktura krytyczna, szkolenia dla ludności cywilnej z zakresu obrony cywilnej i zachowania w sytuacjach kryzysowych czy dekarbonizacja.

Przede wszystkim chciałabym podkreślić, iż praktycznie 60% środków zostało relokowanych z tak zwanych instrumentów finansowych, bo ponad 157 milionów euro. Udało się w ciągu kilku miesięcy przenegocjować z Komisją Europejską tak dużą kwotę i przenieść ją na dotacje, bo też chciałabym podkreślić, że ten miliard złotych będzie finansowany dla wszystkich beneficjentów w formie wyłącznie dotacji. Prace nad uruchomieniem naborów trwają. W tym momencie Departament Zarządzania pracuje nad zmianą szczegółowego opisu priorytetów programu. Aktualizujemy harmonogram naborów. Przygotowujemy kryteria wyboru projektów, które będą zatwierdzane przez komitet monitorujący - mówi Anna Brzyska dyrektor departamentu zarządzania programami regionalnymi.

Zarząd Województwa Lubelskiego w poniedziałek 2 marca przyjął tekst jednolity programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, można go znaleźć w Dzienniku Urzędowym.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Lublin z nowym pomnikiem? Chcą upamiętnić Żołnierzy Wyklętych

3