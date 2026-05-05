Rusza remont ulicy Janowskiej. Kierowców czekają utrudnienia

Na początek drogowcy zajęli się chodnikami.

Wykonawca rozpoczął prace drogowe przy przebudowie ulicy Janowskiej. Do modernizacji zaplanowano cały odcinek drogi. Obejmuje on odcinek od wiaduktu kolejowego do ulicy Żeglarskiej. W zakresie tego zadania jest także odcinek ulicy Nadbystrzyckiej od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II do wiaduktu kolejowego - mówi Monika Fisz rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Łączna długość remontowanej drogi to blisko 3,8 km.

W zakresie prac jest między innymi wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wyremontowanie istniejących chodników, a także wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, wykonanie chodników przy przejściach i zatok autobusowych wraz z chodnikami. Termin zadania upływa 4 sierpnia bieżącego roku - dodaje Fisz.

W sumie, remont ma kosztować ponad 7 mln złotych.

