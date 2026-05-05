Rusza remont ulicy Janowskiej. Kierowców czekają utrudnienia

Arkadiusz Więsek
Arkadiusz Więsek
2026-05-05 14:57

Lubelscy kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Nadchodzą zmiany drogowe w południowej części miasta. Drogowcy rozpoczęli modernizację ulicy Janowskiej oraz fragmentu ulicy Nadbystrzyckiej. Łącznie prace obejmą blisko czterokilometrowy odcinek.

Rusza remont ulicy Janowskiej. Kierowców czekają utrudnienia
Rusza remont ulicy Janowskiej. Kierowców czekają utrudnienia Rusza remont ulicy Janowskiej. Kierowców czekają utrudnienia
Galeria zdjęć 3

Na początek drogowcy zajęli się chodnikami.

Wykonawca rozpoczął prace drogowe przy przebudowie ulicy Janowskiej. Do modernizacji zaplanowano cały odcinek drogi. Obejmuje on odcinek od wiaduktu kolejowego do ulicy Żeglarskiej. W zakresie tego zadania jest także odcinek ulicy Nadbystrzyckiej od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II do wiaduktu kolejowego - mówi Monika Fisz rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Łączna długość remontowanej drogi to blisko 3,8 km.

W zakresie prac jest między innymi wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wyremontowanie istniejących chodników, a także wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, wykonanie chodników przy przejściach i zatok autobusowych wraz z chodnikami. Termin zadania upływa 4 sierpnia bieżącego roku - dodaje Fisz.

W sumie, remont ma kosztować ponad 7 mln złotych.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Lublin stał się pomarańczowy. Miasto wspiera mieszkańców

Lublin stał się pomarańczowy. Miasto wspiera mieszkańców
Galeria zdjęć 5
Moto Session w Lublinie
Lublin Radio ESKA Google News