Młodzi Polacy mają problem ze znalezieniem pracy. Wysyłają setki CV i nie dostają odpowiedzi

Spadek liczby ofert pracy w Polsce. Tak źle nie było od lat

Obecnie rynek pracy w Polsce przechodzi poważne przemiany, a znalezienie dogodnego zatrudnienia staje się sporym wyzwaniem. W niemal każdym sektorze rośnie rywalizacja o wolne wakaty, co jest efektem gospodarczego spowolnienia oraz rosnących oczekiwań pracodawców. Jak wskazują statystyki Krajowej Izby Gospodarczej, dostępność ogłoszeń o pracę osiągnęła najniższy poziom od przynajmniej piętnastu lat. Jeszcze niedawno publikowano od 70 do 90 tysięcy ofert miesięcznie, podczas gdy obecnie liczba ta spadła do zaledwie 20-30 tysięcy.

Wzrost bezrobocia w Polsce. Problemy młodych na rynku pracy

Mimo że ogólny wskaźnik bezrobocia w naszym kraju wciąż utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, to jednak zauważalny jest jego powolny wzrost, sięgający obecnie około 6 procent. Największy niepokój budzą jednak statystyki dotyczące osób dopiero wkraczających na rynek pracy – aż 12,5 proc. młodych Polaków poniżej 25. roku życia pozostaje bez zatrudnienia. Specjaliści zwracają uwagę na szereg czynników, które wspólnie wpływają na tę skomplikowaną sytuację. Więcej dowiecie się z galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Młodzi wysyłają setki CV. Oto przyczyny odmów

8

Skuteczne poszukiwanie pracy. Jak napisać CV i przygotować się do rozmowy?

Skuteczne poszukiwanie zatrudnienia wymaga odpowiedniego planowania, rzetelnego przygotowania i dużej determinacji. Niezbędne jest stworzenie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego, które będą spersonalizowane pod kątem konkretnego stanowiska. Warto również aplikować przez zróżnicowane kanały – od dedykowanych serwisów z ogłoszeniami i witryn korporacyjnych, po biura pośrednictwa pracy oraz bezpośrednie polecenia. Rozwijanie sieci kontaktów biznesowych, staranne przygotowanie do spotkań rekrutacyjnych oraz ciągła analiza podejmowanych kroków znacznie podnoszą prawdopodobieństwo zdobycia wymarzonej posady. Najważniejsza w tym procesie jest jednak systematyczność i upór w dążeniu do celu.