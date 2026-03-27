Międzynarodowy Dzień Teatru. Były nagrody i medale

- Nagrodzeni to aktorzy, ale także osoby techniczne i artystyczne pracujące w teatrze zasłużone dla Lublina i województwa. To jest międzynarodowe święto teatru i bardzo ważny dzień dla naszej działalności, dla naszej twórczości. Przede wszystkim doceniamy zaangażowanie, wkład taki twórczy, kompetencje artystyczne, ale też i techniczne, ponieważ sztuka, teatr to nie tylko scena, to też to, co dzieje się za kulisami, czyli całe przygotowanie do tego - mówi Beata Zentar, zastępca dyrektora ds. operacyjnych Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Prezydent miasta przyznał 10 nagród okolicznościowych oraz 8 medali.

Jedną z nagrodzonych jest Jolanta Rychłowska, aktorka Teatru im. Juliusza Osterwy. Od prezydenta Lublina otrzymała Medal Gloria Lublinensi.

- Jest to bardzo miłe, że prezydent miasta zauważa nasz teatr. Każda nagroda, wydaje mi się jest miła. Jest takim znakiem, że jesteśmy zauważalni, że robimy coś dla kogoś i to daje satysfakcję po prostu - mówi aktorka.

Międzynarodowy Dzień Teatru został ustanowiony w 1961 roku z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI), aby podkreślać rolę sztuki scenicznej w budowaniu porozumienia między narodami. Święto teatru corocznie obchodzone jest 27 marca dla upamiętnienia inauguracji Teatru Narodów – festiwalu w Paryżu w 1957 roku, na którym spotkały się zespoły obu stron „żelaznej kurtyny”.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Nowi mieszkańcy zoo w Wojciechowie