Metoda prof. Krwawicza ma już 65 lat. To była rewolucja w okulistyce

- Dzięki temu nasz ośrodek okulistyczny stał się bardzo ważnym ośrodkiem na mapie światowej okulistyki. Pan profesor Tadeusz Krwawicz udowodnił światu, że można zaćmę usuwać w sposób mało inwazyjny po przymrożeniu jej specjalnym przyrządem krioekstraktorem, który powstał w Lublinie. Krioterapia w okulistyce również była używana w innych wskazaniach. Do dziś jest używana szczególnie w schorzeniach siatkówki, ale też bardzo ważną rolę odegrała w leczeniu infekcji wirusowych rogówki, jaskry w pewnych formach terapii zapalenia błony naczyniowej - mówi prof. Robert Rejdak, szef lubelskiej Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej USK1.
8 maja w Lublinie odbędzie się sympozjum „Z chirurgią na żywo”. Lubelscy okuliści będą prezentować najnowsze technologie w dziedzinie chirurgii oka.
