Metoda prof. Krwawicza ma już 65 lat. To była rewolucja w okulistyce

65 lat temu zrewolucjonizowano leczenie zaćmy. Źródłem tej rewolucji był Lublin i pracujący tutaj prof. Tadeusz Krwawicz. Opracował oryginalną metodę zamrażania rogówki w zabiegu usunięcia zaćmy. Ta metoda przez wiele lat była stosowana na całym świecie. W rocznicę opublikowania badań na ten temat lubelscy okuliści przypominają o zasługach prof. Krwawicza dla światowej okulistyki.

i Autor: zdjęcie nadesłane, prof. Robert Rejdak / Materiały prasowe