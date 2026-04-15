Metoda prof. Krwawicza ma już 65 lat. To była rewolucja w okulistyce

Olka Mazur
2026-04-15 10:15

65 lat temu zrewolucjonizowano leczenie zaćmy. Źródłem tej rewolucji był Lublin i pracujący tutaj prof. Tadeusz Krwawicz. Opracował oryginalną metodę zamrażania rogówki w zabiegu usunięcia zaćmy. Ta metoda przez wiele lat była stosowana na całym świecie. W rocznicę opublikowania badań na ten temat lubelscy okuliści przypominają o zasługach prof. Krwawicza dla światowej okulistyki.

prof. Tadeusz Krwawicz

Autor: zdjęcie nadesłane, prof. Robert Rejdak / Materiały prasowe
- Dzięki temu nasz ośrodek okulistyczny stał się bardzo ważnym ośrodkiem na mapie światowej okulistyki. Pan profesor Tadeusz Krwawicz udowodnił światu, że można zaćmę usuwać w sposób mało inwazyjny po przymrożeniu jej specjalnym przyrządem krioekstraktorem, który powstał w Lublinie. Krioterapia w okulistyce również była używana w innych wskazaniach. Do dziś jest używana szczególnie w schorzeniach siatkówki, ale też bardzo ważną rolę odegrała w leczeniu infekcji wirusowych rogówki, jaskry w pewnych formach terapii zapalenia błony naczyniowej - mówi prof. Robert Rejdak, szef lubelskiej Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej USK1.

8 maja w Lublinie odbędzie się sympozjum „Z chirurgią na żywo”. Lubelscy okuliści będą prezentować najnowsze technologie w dziedzinie chirurgii oka.

