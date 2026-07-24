Masz ten stary dokument z czasów PRL? Możesz za niego dostać ponad 27 tys. zł od banku

Auto w PRL-u było towarem luksusowym

W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej kupno własnego auta było prawdziwym wyzwaniem. Wymagało to nie tylko sporej cierpliwości, ale także sprytu i skompletowania odpowiednich dokumentów. Zbieranie funduszy i rezerwacja samochodu przebiegały zupełnie inaczej niż dzisiaj. Dla wielu współczesnych kierowców dawne zasady mogą wydawać się wręcz absurdalne. Część z ówczesnych rozwiązań do dziś budzi jednak ogromne emocje, zwłaszcza że pozwala na odzyskanie niemałych pieniędzy. Jeśli jesteś posiadaczem książeczki oszczędnościowej oznaczonej literą "F", masz szansę na zdobycie kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Pokaż w banku książeczkę oszczędnościową "F". Zgarniesz fortunę

W latach 70. i 80. ubiegłego wieku samochody były niezwykle trudne do zdobycia. Władze wprowadziły więc specjalny system przedpłat. To właśnie z tego powodu powstały książeczki oszczędnościowe "F". Dzięki nim obywatele mogli gromadzić środki na upragnionego Fiata 126p albo FSO 1500.

Pomiędzy rokiem 1977 a 1980 wystawiono przeszło 250 tysięcy takich książeczek. Mnóstwo osób nigdy jednak nie zrealizowało zakupu pojazdu. Ich oszczędności pozostały niewykorzystane. Obecnie okazuje się, że ta sytuacja może przynieść wymierne korzyści. Istnieje możliwość odzyskania dawno wpłaconych pieniędzy. Właściciele niezrealizowanych przedpłat na książeczkach "F" mogą liczyć na spore rekompensaty:

19 391 zł dla wpłacających na Fiata 126p,

27 479 zł dla zbierających na FSO 1500.

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Jak wypłacić pieniądze z książeczki oszczędnościowej z PRL-u?

Aby odzyskać fundusze zebrane na książeczce "F", wystarczy zgłosić się z odpowiednimi dokumentami do dowolnego oddziału PKO BP. Na miejscu pracownik banku poprowadzi nas przez całą procedurę. Cały proces sprowadza się do zaledwie kilku kroków, które pozwolą nam cieszyć się z wypłaconej rekompensaty: