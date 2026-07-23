Miliardy od BGK na projekty związane z bezpieczeństwem. Lublin złożył już dwa wnioski

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

- Zachęcamy, żeby jak najszybciej składać projekty, mamy tutaj regułę „kto pierwszy ten lepszy”. Preferencja dla samorządów jest bardzo wysoka, bo rzeczywiście może być tak, że do 40 procent takiej pożyczki może być umorzona, a same pożyczki są na zero procent. Na co można przeznaczać środki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności? Na wszystko to, co z angielskiego nazywa się dual-use, czyli wszystko to, co może służyć zarówno w czasach pokoju, jak i w czasach kryzysu i wojny. I to mogą być w przypadku samorządów zarówno drogi, jak i miejsca schronienia, może być to też wzmacnianie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Także ten zakres jest bardzo duży - mówi Jakub Jaworowski, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Lublin złożył już dwa wnioski, w planach ma kolejne dwa.

- Jeden dotyczący pojazdów hybrydowych, autobusów hybrydowych, czyli tych podwójnego zastosowania, które w czasie gdy będą potrzebne będą służyły dla zapewnienia bezpieczeństwa ludności, a z drugiej strony wniosek dotyczący rozbudowy programu cyberbezpieczeństwa, ale tam jest nieco szerzej również systemy monitoringu, a także przetwarzania danych. Za chwilę złożymy kolejne dwa wnioski w tym na układ drogowy, którego wojsko oczekuje, ale też i mieszkańcy. Mówimy tutaj ulicy Dekutowskiego. O drugim projekcie nie będę mówił, bo jesteśmy w trakcie konsultacji z Ministerstwem Obrony Narodowej - mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Samorządy będą miały 20 lat na spłatę pożyczki z BGK w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Eska Summer City zagościła na Słonecznym Wrotkowie. Tak razem z nami bawili się mieszkańcy Lublina