Rekordowa liczba alertów RCB. Nocna seria komunikatów na południowym wschodzie Polski

Dziewięć wiadomości od RCB w krótkim czasie. Jeden alert mówił o szukaniu schronienia

Lawina komunikatów rozsyłanych do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego ruszyła w poniedziałkowe popołudnie. Punktualnie o 16:28 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało pierwsze powiadomienie dla osób przebywających na Lubelszczyźnie. Jako przyczynę ostrzeżenia podano rosyjskie uderzenia lotnicze za wschodnią granicą i operacje polskich sił powietrznych.

Krótko po godzinie 17:00 sytuacja stała się bardziej napięta, gdy rozesłano komunikat, w którym zalecono mieszkańcom części regionu natychmiastowe ukrycie się przed niebezpieczeństwem z powietrza. Uznano to za potrzebne po tym, jak po stronie ukraińskiej, w okolicach granicznego przejścia Jagodzin–Dorohusk, rozbił się dron około 2 km od granicy. Po kilkunastu minutach to ostrzeżenie odwołano.

Jednak to nie był koniec. Następne wiadomości dotarły do odbiorców o 18:50 oraz 20:39 - zarówno na Lubelszczyźnie, jak i na Podkarpaciu. Gdy sytuacja się uspokajała, wysyłano kolejne powiadomienia, potwierdzające ustąpienie zagrożenia i brak niebezpieczeństwa dla naszego kraju.

Nocne powiadomienia RCB dotyczyły wyłącznie sytuacji w Ukrainie

Najpóźniejszy alert pojawił się na ekranach telefonów chwilę przed nadejściem nowego dnia. Dokładnie o 23:51 osoby przebywające w województwach lubelskim i podkarpackim otrzymały SMS o treści: „Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Zaraz po północy, o 0:04, Centrum poinformowało, że uderzenie na terytorium Ukrainy dobiegło końca.

Osoby znajdujące się w tych rejonach Lubelszczyzny, które objęto wszystkimi ostrzeżeniami, odebrały w krótkim czasie łącznie aż dziewięć wiadomości z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wliczając w to zarówno same alarmy, jak i ich odwołania. W województwie podkarpackim liczba ta była niższa, gdyż początkowe alerty ograniczały się wyłącznie do obszaru lubelskiego. Polska przestrzeń powietrzna przez cały ten czas pozostała nienaruszona, wszystko działo się na Ukrainie.

Sonda Czy stosujesz się do zaleceń z alertów RCB? Tak Nie Staram się, ale zła pogoda nie powstrzyma mnie np. przed zrobieniem zakupów

‼️Uwaga! Alert RCB‼️"UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski"Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego.————W związku z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy uruchomiliśmy Alert RCB i… pic.twitter.com/eAgCBRt0sN— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 28, 2026