Dom Kultury Kolejarza przejdzie metamorfozę. Ma być gotowy przed Europejską Stolicą Kultury

Olka Mazur
2026-02-25 13:05

Będzie tam teatr, biblioteka oraz sale do zajęć kulturalnych i społecznych. W miejscu Domu Kultury Kolejarza przy ul. Kunickiego powstanie Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. Ma to być jedno z najważniejszych przedsięwzięć miasta w ramach Europejskiej Stolicy Kultury.

Autor: zdjęcie nadesłane, fot. Miasto Lublin / Materiały prasowe
- Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał umowę z wykonawcą. Obiekt przy ul. Kunickiego będzie przebudowany w nowoczesną siedzibę między innymi Teatru im. H. Ch. Andersena i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wykonawca zajmie się częściową rozbiórką budynku, a następnie jego przebudową i rozbudową. Wartość podpisanej umowy to kwota ponad 73 mln zł. W budynku powstanie duża sala teatralna z 300 miejscami z pełnym zapleczem scenicznym, a także mniejsza sala kameralna. Integralną częścią centrum będzie również filia Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wypożyczalnią i ilustratorią, a także sala do prowadzenia różnych warsztatów, spotkań i działań animacyjnych – mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży ma być gotowe w maju 2028 roku. Ratusz planuje uzyskać na ten projekt dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

