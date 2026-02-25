Dom Kultury Kolejarza przejdzie metamorfozę. Ma być gotowy przed Europejską Stolicą Kultury

- Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał umowę z wykonawcą. Obiekt przy ul. Kunickiego będzie przebudowany w nowoczesną siedzibę między innymi Teatru im. H. Ch. Andersena i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wykonawca zajmie się częściową rozbiórką budynku, a następnie jego przebudową i rozbudową. Wartość podpisanej umowy to kwota ponad 73 mln zł. W budynku powstanie duża sala teatralna z 300 miejscami z pełnym zapleczem scenicznym, a także mniejsza sala kameralna. Integralną częścią centrum będzie również filia Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wypożyczalnią i ilustratorią, a także sala do prowadzenia różnych warsztatów, spotkań i działań animacyjnych – mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.