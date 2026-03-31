Lublin ma nową atrakcję turystyczną. Miasto można poznać z perspektywy filmu

Olka Mazur
2026-03-31 12:35

To tutaj nagrywano nowego „Znachora”, drugi sezon serialu „1670”, a także oscarowy „A Real Pain”. Teraz Lublin można odkrywać przez pryzmat między innymi tych produkcji filmowych. W naszym mieście powstała nowa atrakcja turystyczna - Lubelski Szlak Filmowy. W niektórych miejscach można odkryć pozostałości po scenografiach filmowych.

Brazylia na Placu Litewskim w Lublinie

- To będzie przyciągało jeszcze więcej turystów do Lublina. Udało się zebrać całą bazę wiedzy, którą mamy o tym, gdzie Lublin grał, w jakich produkcjach i stworzyć do tego bardzo konkretny szlak, zaprezentować go na mapie, udostępnić go też w internecie, w aplikacji turystycznej, gdzie w formie audio można przejść całym szlakiem. Te miejsca naprawdę przyciągają ludzi. Oni chcą zobaczyć na żywo miejsca, które znają z ekranu kinowego, telewizora czy komputera. To naprawdę jest coś, co przyciąga turystów i jest ich coraz więcej. Przyjeżdżają do Lublina tym śladem, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Także jest to nowa atrakcja turystyczna – mówi Krzysztof Raganowicz z Lubelskiej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin.

Trasę Lubelskiego Szlaku Filmowego wyznaczają specjalne punkty, które są oznaczone tabliczką w kształcie kliszy filmowej wraz z kodem QR przekierowującym do opisu danej lokalizacji i filmu.

- Zostało przygotowanych 14 takich punktów rozłożonych po całym Lublinie. Nie są to wszystkie punkty, w których miały miejsce produkcje filmowe, w których Lublin brał udział, ale są praktycznie wszystkie te najważniejsze, które zostały wykorzystywane w produkcjach na Starym Mieście, począwszy od Bramy Krakowskiej, miejsca wokół Trybunału Koronnego, ulicy Dominikańskiej, Archidiakońskiej, a skończywszy na Skansenie, czy Muzeum na Majdanku - mówi Tomasz Rakowski, kierownik Lubelskiego Funduszu Filmowego.

Szczegółowe informacje na temat Lubelskiego Szlaku Filmowego znajdziecie na stronie internetowej lsf.lublininfo.com.

