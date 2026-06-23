Lublin Główny przejdzie modernizację. W środę odbędą się konsultacje społeczne

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

- Właśnie rozpoczyna się proces przygotowań do modernizacji tego zabytkowego obiektu. Chcemy dowiedzieć się jakich funkcji i usług oczekują mieszkańcy w przestrzeniach dworcowych i jakie szczegóły są ważne lokalnie oraz co dotąd się sprawdziło, a co warto poprawić. Głównym celem planowanej inwestycji jest modernizacja budynku wraz z zachowaniem jego formy architektonicznej, ponieważ Lubelski Dworzec jest pod ochroną konserwatorską. W ramach inwestycji planowane jest dostosowanie obiektu do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, wykonanie nowych instalacji technicznych i zwiększenie potencjału komercyjnego dworca oraz nowoczesne zagospodarowanie przestrzeni do obsługi pasażerów – mówi Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP S.A.

Konsultacje społeczne odbędą się 24 czerwca w Urban Lab przy ul. Spokojnej 2 w Lublinie. O godzinie 12:30 zaplanowano spotkanie dla młodzieży, a o godzinie 17:00 dla wszystkich zainteresowanych.

Więcej szczegółów dotyczących modernizacji dworca PKP S.A. zaprezentują po konsultacjach społecznych i wykonaniu projektu przebudowy.

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