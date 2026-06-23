Lubelskie służby szykują się na lato. Rusza sezon wypoczynkowy

Przy okazji początku sezonu wakacyjnego wojewoda Krzysztof Komorski podpisał dziś(23.06) umowy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym o wartości blisko pół miliona złotych.

Dzięki tym środkom ratownicy będą pełnić całodobowe dyżury w pięciu kluczowych bazach regionu: w Okunince, Kazimierzu Dolnym, Puławach, Nieliszu oraz Krasnobrodzie.

Skoro lato to słońce, skoro słońce to woda, skoro woda to bezpieczeństwo na terenie naszego województwa. Z tego też powodu podpisujemy dzisiaj umowy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Blisko pół miliona złotych, to są środki, które są zarezerwowane z jednej strony na utrzymanie tej aktywności operacyjnej i stanu gotowości na dyżury 24-godzinne w tym okresie wakacyjnym lipca i sierpnia. Ina wszystkie aktywności, które są związane z pełną gotowością do niesienia pomocy potrzebującym, jeżeli wymaga tego sytuacja, jeżeli jest zagrożona życie albo zdrowie wypoczywających - mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w drodze i w trakcie odpoczynku.

Będziemy prowadzić na terenie województwa lubelskiego pięć baz, na których będą dyżurować ratownicy 24 godziny na dobę ze sprzętem transportowym, łącznościowym i nurkowym. Także będziemy gotowi na zdarzenia wypadkowe, czyli z tego numeru 112 ale również bezpośrednio w bazach na numery alarmowe, czyli takie lokalne i bezpośredni kontakt z ratownikami, którzy będą dyżurować. Chcę skorzystać z okazji i chciałbym życzyć wszystkim bezpiecznego wypoczynku i zapraszam przede wszystkim na kąpieliska, tam gdzie są ratownicy w godzinach ich urzędowania - mówi Piotr Synowiec, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego województwa lubelskiego.

To jednak nie tylko bezpieczeństwo nad wodą. Lubelska policja zapowiada wzmożone kontrole na drogach.

Wakacje to czas wypoczynku dla jednych, natomiast dla lubelskiej policji to czas wytężonej pracy. Jesteśmy do tego tematu przygotowani. Żeby bezpiecznie wypoczywać w tych miejscach codziennie ponad 200 policjantów będzie czuwało nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Będziemy sprawdzać zarówno stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości kierujących, jak również będziemy opierać się na sprawdzaniu stanu technicznego oraz uprawnień kierowców wykonujących zawodowy przewóz osób - mówi młodszy inspektor Jacek Deptuś Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Nad bezpieczeństwem - jak zawsze i niezmiennie – będą czuwać także strażacy.

Jako państwowa Straż Pożarna niezmiennie jak co roku apelujemy o zachowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, w szczególności podczas wypoczynku nad wodą. Mamy jak co roku bardzo silne upały, wysokie temperatury. Wiele osób korzysta z tych zbiorników wodnych, z kąpielisk. Prosimy o to, aby zachowywać się odpowiedzialnie nad wodą, jak również o zwracanie uwagi w szczególności w trakcie wypoczynku na świeżym powietrzu. Pogoda jest bardzo dynamiczna, więc śledźmy również prognozy pogody - mówi starszy brygadier Zenon Pisiewicz Lubelski Komendant Wojewódzki PSP.

Służby apelują o rozwagę w trakcie odpoczynku nad wodą: wybierajmy tylko strzeżone kąpieliska, pilnujmy koloru flag i pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody po alkoholu. Jak przypominają ratownicy, ta jedna zasada mogłaby o połowę zmniejszyć liczbę tragicznych utonięć.

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