Kobiety poszukiwane listami gończymi. Szuka je lubelska policja

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie regularnie publikuje na swoim portalu wizerunki oraz dane osób poszukiwanych listami gończymi. Wśród osób, za którymi wydano nakazy poszukiwania, znajduje się wielu obcokrajowców. Są to zarówno osoby podejrzane o popełnienie przestępstw, jak i skazane prawomocnymi wyrokami sądów, które ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości.

Czytaj też: Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu Elnura A. Gruzin odpowie za zabójstwo obywatela Federacji Rosyjskiej

Na policyjnej stronie można znaleźć zdjęcia, dane personalne oraz podstawowe informacje dotyczące poszukiwanych. Policja podkreśla, że publikowane są wyłącznie wizerunki i dane osób, wobec których sądy lub prokuratury wyraziły zgodę na upublicznienie listu gończego. Funkcjonariusze liczą, że dzięki publikacjom oraz informacjom przekazywanym przez mieszkańców uda się ustalić miejsce pobytu poszukiwanych i doprowadzić ich przed wymiar sprawiedliwości.

21