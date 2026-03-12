Lubelskie otrzyma dodatkowe środki na walkę z bezrobociem. To prawie 25 mln zł

Olka Mazur
2026-03-12 15:05

Prawie 25 mln zł dostanie lubelski rynek pracy na walkę z bezrobociem. To dodatkowe środki, które trafią do naszego regionu z rezerwy Funduszu Pracy. W tym roku w podstawowym podziale środków województwo lubelskie otrzymało niecałe 17 mln zł. Dla porównania w ubiegłym roku było to ponad 120 mln zł.

Autor: Pixabay.com
- Po bardzo dużym deficycie, który mieliśmy jeszcze niedawno, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło pierwszą rezerwę środków na udzielanie form pomocy dla osób potrzebujących tego wsparcia na rynku pracy, jak również dla przedsiębiorców. Powiatowe urzędy pracy zaplanowały te instrumenty, które tak naprawdę są w ich dyspozycji, czyli głównie dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, dofinansowanie, doposażenie, utworzenie nowego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, jak również szkolenia, staże - mówi Tomasz Pitucha, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Osoby, które chcą skorzystać z tych form wsparcia mogą kontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

