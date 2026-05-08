„L-ki” nie mogą już tam wjeżdżać i ćwiczyć. Blokowały ruch, dlatego zarządca zakazał im wjazdu

Olka Mazur
2026-05-08 13:20

Nieopodal lubelskiego WORD-u stanął znak zakazujący ruchu pojazdom szkół nauki jazdy, co bardzo zaskoczyło lubelskich instruktorów. Jest tam parking i plac, którym zarządza PPT PKS Lublin, tuż obok wyjazdu z WORD. „L-ki” z całego miasta przyjeżdżały tam, aby z kursantami ćwiczyć. Teraz nie mogą już tego robić.

- Organizacja ruchu w tym miejscu jest dosyć nieintuicyjna. Nie jest to łatwe dla kogoś, kto nigdy w tym miejscu nie był, żeby zrozumieć jak należy tam prawidłowo pojechać. Jest tam kilka możliwości popełnienia poważnych błędów skutkujących negatywnym wynikiem egzaminu już na samym początku - mówi Maciek, instruktor jazdy z Lublina.

Jak twierdzą osoby związane ze środowiskiem sam znak może wprowadzać pewne problemy. Brakuje tam nowej organizacji ruchu.

- Na drodze publicznej, czyli na ulicy Hutniczej i gospodarczej nie ma żadnego znaku zabraniającego skrętu w lewo, czy też w prawo pojazdom nauki jazdy. Więc tutaj pojawia się problem, bo ktoś wjeżdża od ulicy Hutniczej w prawo w stronę ośrodka egzaminowania i nagle w ostatniej chwili widzi zakaz. Dla mnie to jest troszeczkę dziwne, bo to jest dojazd do ośrodka egzaminowania i nawet jeżeli chodzi o to, żeby kursantom było lepiej wjeżdżać do ośrodka egzaminowania, no to musi to być wszystko zrobione zgodnie z literą prawa. Musi być zatwierdzony projekt organizacji ruchu i wówczas dopiero taki znak obowiązuje – mówi Maciej Kulka, właściciel jednej z lubelskiej szkół jazdy.

Zarządca terenu nie chciał się wypowiedzieć do mikrofonu. Jak się dowiedzieliśmy, znak stoi na terenie prywatnym, właściciel jednak nie wystąpił o wprowadzenie organizacji ruchu. Znak postawił, ponieważ ciągle pojawiające się tam samochody nauki jazdy stały się uciążliwe i blokowały ruch. Żeby wyjechać z własnego terenu, czasami musiał czekać nawet 20 min. Dodatkowo zdarzało się, że blokowały także wyjazd pojazdów egzaminacyjnych WORD.

