Kurator Oświaty apeluje, aby nie publikować zdjęć dzieci. Zapowiada szkolenia

Jarmark Wielkanocny w Lublinie

- Powinniśmy zrobić wszystko, żeby chronić dzieci. Zaczynamy od apelu, ale będziemy o tym przypominać, szkolić. Robimy różnego rodzaju konferencje o hejcie, o wykorzystaniu mediów społecznościowych. Będziemy prowadzili taką mini kampanię społeczną na nasze województwo i wiem, że Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie wspierać tę inicjatywę, żeby chronić wizerunek dziecka. Sami obserwujemy, że jest to problem, a wiemy też, że są grupy społeczne, które powinny mieć utrudniony dostęp do wizerunku dziecka, bo mogą wykorzystać go w złym celu. Chodzi o ochronę, a kto ma chronić dzieci, jeśli nie my, muszą czuć się bezpiecznie i zaopiekowane, żeby rodzice wiedzieli, że tam im się krzywda nie stanie – mówi Tomasz Szabłowski, Lubelski Kurator Oświaty.

Ostatnio organizacja Kids Alert zwróciła uwagę na rosnącą skalę problemu publikowania zdjęć dzieci przez placówki oświatowe na ogólnodostępnych profilach w internecie. Zaapelowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej o pilne wprowadzenie jednoznacznych regulacji dotyczących zakazu umieszczania w sieci takich zdjęć. Resort ma się odnieść do tego postulatu.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Wielkanocne szukanie jajek w Parku przy ul. Braci Wieniawskich