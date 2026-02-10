Które samorządy z naszego regionu stawiają na rozwój, a które zmagają się z rosnącym zadłużeniem?

Mistrzowie olimpijscy odwiedzili Lublin

- To jest kolejny rok kiedy prowadzimy analizę dotyczącą finansów miast. Największe wydatki na inwestycje, wydatki majątkowe zaplanował prezydent Chełma Jakub Banaszek. To jest 40% budżetu, ponad 6300 zł na jednego mieszkańca. To jest taki najbardziej inwestycyjny budżet, przynajmniej według tych danych, które są w uchwalonych budżetach. Na drugim miejscu Biała Podlaska - 26% budżetu ma być przeznaczone na inwestycje, w Zamościu i w Lublinie po 15%, a w Puławach 12% budżetu - mówi Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności.

Fundacja wolności sprawdziła też planowany wzrost zadłużenia miast.

- Sprawdzaliśmy ile ma wynosić zadłużenie na koniec tego roku w porównaniu do stanu na koniec roku 2024. Dlaczego? Bo za 2024 rok już znamy sprawozdania finansowe. Najwięcej zadłużenie wzrośnie w Lublinie o ponad 422 miliony złotych, w Chełmie o prawie 153 miliony złotych. Jednak w stosunku do tego jaki to jest wzrost procentowy, to największy wzrost będzie właśnie w Chełmie – dodaje Jakubowski.

Co ciekawe, nie we wszystkich miastach dług rośnie. W Puławach zmaleje o 8 milionów w stosunku do tego co było ponad rok temu.

Fundacja Wolności w najbliższym czasie chce też porównać finanse, wydatki inwestycyjne, zmiany zadłużenia w miastach wojewódzkich.

