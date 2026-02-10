Jazda komunikacją miejską będzie droższa. Nadchodzi podwyżka cen biletów

Lublin: Strażacy ćwiczyli jak uratować osobę, pod którą załamał się lód

Więcej zapłacimy także za bilety przystankowe. Do tej pory za jeden przejechany przystanek płaciliśmy 86 groszy, za drugi 62 grosze, za trzeci 54 grosze i odpowiednio mniej za kolejne. Od poniedziałku za pierwszy przystanek zapłacimy 96 groszy, za drugi 68 groszy, a za trzeci 60 groszy.

Co jeszcze się zmieni?

- Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu, czyli za tak zwaną jazdę na gapę, będzie pobierana opłata w wysokości 250 zł. W przypadku gdy pasażer uiści opłatę bezpośrednio u kontrolera w trakcie kontroli, może liczyć na bonifikatę i zapłaci wówczas 150 zł. W przypadku wniesienia opłaty w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania jest to 175 zł. Zmianie ulega również wysokość opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Jest to 200 zł - mówi Monika Fisz z ZDiTM w Lublinie..

I tak jak w przypadku jazdy na gapę, jeżeli osoba, która nie posiada przy sobie dokumentu, który uprawnia ją do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu zapłaci mniej jeżeli opłatę dodatkową uiści od razu u kontrolera, wtedy będzie to nie 200, a 120 zł. Jeżeli zapłaci w ciągu 7 dni, będzie to 140 zł.

Dodatkowo jeżeli już wcześniej kupiliśmy bilety papierowe, a do 16 lutego ich nie wykorzystamy, możemy je wymienić na nowe w Punktach Sprzedaży Biletów ZDiTM w Lublinie (ul. Nałęczowska 14 lub ul. Na Dworcu Lublin przy ul. Dworcowej 2) w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego cennika.

Nowy cennik biletów dostępny jest na stronie zdtm.lublin.eu w zakładce „Cennik biletów”.

