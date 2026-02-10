Najpopularniejsze imiona w woj. lubelskim. Tak rodzice wybierali w 2025 roku

Ogólnopolski trend widoczny także w regionach

W ogólnopolskim rankingu Zofia była najczęściej nadawanym imieniem żeńskim w aż siedmiu województwach. Wśród chłopców od kilku lat niezmiennie dominuje Nikodem, który w drugiej połowie 2025 roku znalazł się na pierwszym miejscu w ośmiu województwach. W województwie lubelskim widać zarówno nawiązanie do tych trendów, jak i własne regionalne preferencje rodziców.

Zobacz też: Tu w Lubelskiem sytuacja wygląda najgorzej. GUS pokazał nowe dane o bezrobociu

Najpopularniejsze imiona żeńskie w woj. lubelskim

W drugiej połowie 2025 roku rodzice z Lubelszczyzny najczęściej wybierali dla dziewczynek imię Zuzanna. Niewiele rzadziej nadawano imię Laura, które od kilku lat dynamicznie zyskuje na popularności w całym kraju. W pierwszej trójce znalazła się także Zofia, obecna w czołówce rankingów w wielu województwach.

Najczęściej nadawane imiona dziewczynek w woj. lubelskim:

Zuzanna – 210

Laura – 207

Zofia – 198

Czytaj też: AI wybrała idealne imię dla psa w 2026 roku. Aż 878 Polek nosi to imię

Najpopularniejsze imiona męskie w woj. lubelskim

Wśród chłopców zdecydowanym liderem okazał się Nikodem, który wyraźnie wyprzedził pozostałe imiona. Kolejne miejsca zajęli Antoni oraz Aleksander, czyli imiona o klasycznym brzmieniu, od lat utrzymujące się wysoko w rankingach.

Najczęściej nadawane imiona chłopców w woj. lubelskim:

Nikodem – 356

Antoni – 290

Aleksander – 275

7