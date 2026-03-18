Która szkoła będzie najbardziej aktywna? Trwa IT Fitness Test

Lublin czekał, Dublina nie było

- Uczniowie, którzy dobrze będą sobie radzili z obsługą świata cyfrowego, będą na starcie mieli lepszą pozycję na rynku pracy. Trudno mi dzisiaj wyobrazić sobie jakikolwiek zawód, gdzie przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe nie są niezbędne do tego, żeby zacząć swoją ścieżkę zawodową. Stąd tak istotne jest, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy z tymi umiejętnościami praktycznymi, co potrafimy, gdzie jeszcze musimy się podszkolić, ale też żeby szkoła również wiedziała jakich kompetencji uczniowie potrzebują, żeby wejść w dorosły cyfrowy świat przygotowanym do odpowiedzialnego, bezpiecznego, efektywnego korzystania z nowych technologii - mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

Uczniowie, którzy biorą udział w teście mają za zadanie między innymi wyszukać informacje, przeanalizować wiarygodność źródeł. Zadania dotyczą też bezpieczeństwa w sieci i pracy z dokumentami.

W ubiegłym roku V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie było najbardziej aktywną szkołą ponadpodstawową w mieście i zajęło drugie miejsce w Polsce pod względem liczby uczestników. Teraz ponownie stają do rywalizacji.

- To działanie jest dla nas bardzo istotne. W tej chwili postawiliśmy na rozwój kompetencji informatycznych. To jest już pokolenie, które nie będzie żyło bez telefonu, bez komputera, więc muszą nauczyć się selekcjonować. Każde nasze działanie będzie służyło temu, żeby oni się lepiej odnajdywali w tym świecie cyfrowym. – mówi Beata Jeziorska, Dyrektor V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Do udziału w teście wystarczy komputer z internetem. Tegoroczna edycja IT Fitness Test potrwa do 31 października.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Województwo lubelskie z nową atrakcją. Spacer po bagnach bez zamoczenia butów