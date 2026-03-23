Kolejny Carrefour znika z regionu. Świdnik na liście zamknięć

Coraz mniej towaru i ostatnie dni działania

Z półek świdnickiego marketu znika towar, a dostawy większości produktów zostały wstrzymane. Klienci, którzy jeszcze odwiedzają sklep, widzą wyraźnie, że jego funkcjonowanie dobiega końca. Carrefour przy ul. Lotników Polskich 38 zakończy działalność dokładnie 31 marca. Oznacza to, że mieszkańcy nie będą mogli zrobić tam nawet zakupów przed świętami wielkanocnymi.

Jarmark Wielkanocny w Lublinie

Kolejne zamknięcie w regionie

Świdnik nie jest odosobnionym przypadkiem. To już kolejny sklep tej sieci w województwie lubelskim, który zostaje zamknięty. Pod koniec listopada ubiegłego roku działalność zakończył Carrefour przy al. Witosa w Lublinie. Zmiany wpisują się w ogólnopolską strategię sieci – tylko w 2025 roku z mapy kraju zniknęło łącznie 46 sklepów należących do francuskiej grupy.

Restrukturyzacja i zwolnienia

Carrefour tłumaczy decyzje potrzebą poprawy wyników w obliczu spadków sprzedaży. Od września ubiegłego roku sieć oficjalnie rozważa także sprzedaż swojego biznesu w Polsce. Na 2026 rok zaplanowano zamknięcie ośmiu placówek – świdnicki market jest jedną z nich. Zmiany wiążą się również ze zwolnieniami pracowników. Do związków zawodowych NSZZ „Solidarność” trafiła informacja o planach redukcji zatrudnienia obejmujących 250 osób.

Po zamknięciu sklepu w Świdniku najbliższe placówki Carrefoura w regionie pozostaną w Puławach oraz Chełmie. Dla wielu mieszkańców oznacza to konieczność zmiany codziennych zakupowych przyzwyczajeń.

Zobacz także: Tłumy w lubelskim Skansenie pożegnały zimę. Jeden z dawnych przesądów do dziś mrozi krew w żyłach

