Kolejne umowy podpisane. Do tych powiatów trafi ponad 90 mln zł dofinansowania

Brazylia na Placu Litewskim w Lublinie

- Mamy do podpisania dzisiaj 50 umów, ponad 65 km asfaltu, 165 mln zł inwestycji, ponad 90 mln dofinansowania. Wiemy już o tym, że szykują nam się oszczędności, w związku z czym jest wysokie prawdopodobieństwo, że uda nam się zrealizować większość projektów, które są zgłoszone nie tylko z listy podstawowej, ale również z listy rezerwowej - mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.

Największe pieniądze trafią do powiatu lubelskiego.

- Dostaliśmy dofinansowanie na dwie drogi. Na przebudowę drogi powiatowej na terenie gminy Bełżyce. To jest drugi etap byłej drogi wojewódzkiej, która jest w fatalnym stanie i bez wsparcia z tego funduszu nie bylibyśmy w stanie tego zrealizować. Wiem, że mieszkańcy bardzo długo na to czekają. Druga jest to rozbudowa drogi na terenie gminy Borzechów Kępa Kolonia. Rozbudowa drogi na terenie gminy Bełżyce koszt jest koło 30 mln, a rozbudowa drogi na terenie gminy Borzechów jest to około 7 mln. Dofinansowanie jest na poziomie 60 procent i później tą kwotę dzielimy na pół jeszcze. Połowę dokłada powiat i połowę dokładają gminy, samorządy – mówi Sylwia Pisarek-Piotrowska, starosta lubelski.

Miasto Świdnik z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dostanie 7 mln zł.

- Zrealizujemy dwie bardzo ważne inwestycje drogowe. Jedna to jest ulica Żwirki i Wigury, to jest strefa aktywności gospodarczej i niejako rozszerzenie jej terytorium o dodatkowe 50 ha. Druga ulica jest to ulica prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która będzie obsługiwała nową halę Arena Świdnik i nowo powstające osiedla mieszkaniowe - mówi Marcin Dmowski, burmistrz Świdnika.

We wtorek wojewoda podpisze umowy z samorządowcami z powiatu puławskiego. W sumie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg województwo lubelskie otrzymało 277 mln zł.

