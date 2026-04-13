Badacze i wielbiciele tematu UFO spotkają się pod Lublinem. Przed nami Pinik Ufologiczny w Emilcinie

O zbliżającym się III Pilniku Ufologicznym w Emilcinie rozmawialiśmy z jedną z jego współorganizatorek.

Jacek Werner, ESKA Lublin: Może zacznę, od tego, że ostatnio temat, UFO robi się coraz bardziej mainstreamowy. Myśli pani, że, ten nasz incydent e Emilcinie stanie się bardziej popularny w świadomości? Skąd w ogóle pomysł, żeby tam się akurat spotkać?

Alicja Stasiak, współorganizatorka III Pikniku ufologicznego w Emilcinie: Zacznę może od tego, że tak prawdopodobnie w 1978 roku w Emilcinie doszło do doświadczenia o autentycznym charakterze. Tak jest to określane przez jednego z polskich ufologów, Mateusza Kijewskiego. W tej niewielkiej miejscowości w województwie lubelskim Jan Wolski, wybierając się do okolicznej wioski swoją furmanką, zobaczył istoty, które nazwał później w swojej relacji "potworakami". No i właśnie te istoty wskoczyły na jego furmankę, a następnie pojechali do obiektu, który Wolski też nazwał stateczkiem. W ogóle całe to opowiadanie jest bardzo ciekawe, bo też jest bardzo urocze. On używa tam takich cudownych zdrobnień, jak na przykład “jazda windeczką” do samego pojazdu. Więc też polecam, żeby sobie posłuchać, co sam Wolski mówił o wydarzeniu. Wracając do samego Pikniku. Na pomysł rozpoczął się od fascynacji samym zjawiskiem. Zebraliśmy ekipę, z którą rozpoczęliśmy prace nad filmem dokumentalnym. Zbierając relacje mieszkańców wsi Emilcin, usłyszeliśmy, że przed pandemią taki piknik ufologiczny był tam już organizowany. Stwierdziliśmy więc, że dobrze byłoby kontynuować to wydarzenie i postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Taki pierwszy piknik właśnie trzy lata temu zorganizowaliśmy w bardzo małym gronie. Przyjechało do nas około 100 osób.

JW: To wcale nie tak mało!

AS: Tak, tak, zgadza się. Były to osoby nie tylko z okolicznych wiosek, ale przyjechały też osoby z Krakowa czy z Warszawy. Na ostatnim pikniku to w setkach mogliśmy liczyć. Przyjechało około trzysta, może nawet pięćset osób. Tak że myślę, że popularność pikniku też rośnie. W zeszłym roku miał swoją premierę taki miniserial komediodramatyczny „Projekt UFO” w reżyserii Kaspra Bajona na platformie Netflix. I to też myślę, że podniosło popularność samego Emilcina, bo scenariusz był inspirowany na tych emilcińskich wydarzeniach. My jesteśmy otwarci na ekspertów z przeróżnych dziedzin i zawsze staramy się, aby Emilcin i ta nasza emilcińska polanka była przestrzenią dla różnorodności. Zapraszamy socjologów, etnografów i ufologów. W tym roku dołączą do nas również psychologowie. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy te wydarzenia faktycznie miały miejsce? Czy mówimy o domniemanym spotkaniu z kosmitami?

JW: Rozumiem, że przybyć może każdy zainteresowany. Zarówno sceptycy, jak I zwolennicy teorii istnienia inteligentnego życia pozaziemskiego. Jaki w takim razie jest plan? Co się będzie działo?

AS: Tak, tak zgadza się. Przyjść może każdy zainteresowany tematem. Na naszej platformie wystąpią między innymi Piotr Cielebiaś z Markiem Żelkowskim. Przyjedzie też Mateusz Kijewski. To są osoby, które przede wszystkim powiedzą nam troszkę więcej o folklorze, o Emilcinie, o tym, co widział Wolski. Czy było to kamuflażem innej inteligencji? Powiemy też sobie o tym, skąd mogli w ogóle pochodzić "potworacy" Wolskiego. Poza tymi rozmowami będą również warsztaty artystyczne. Będzie to warsztat komiksu i warsztat dziewiarski. Mamy też na pokładzie Piotra Bielskiego, który prowadzi jogę śmiechu i Aleksandrę Figurę, z którą przejdziemy przez medytację, medytację z elementami jogi w zasadzie. Będą też konkursy, więc pojawi się quiz z wiedzy o Emilcinie. No i oczywiście Fashion Show. Proszę się uzbroić w jakieś fantastyczne, nie z tej ziemi przebrania. No i oczywiście muzyka, która będzie towarzyszyć nam przez całe wydarzenie. Będzie też pokaz ceramiki wypalanej na żywo. Będzie ją można również zakupić na miejscu. Mamy również tatuatorów. Jest to coś, co towarzyszy nam od poprzedniej edycji i rzeczywiście spotyka się z dużym zainteresowaniem.

JW: Jak czytam o tej historii, co się być może wydarzyła w Emilcinie, zastanawiam się na ile ona jest podobna do różnych innych relacji dotyczących istot pozaziemskich.

AS: Tutaj zostawiłabym to naszym badaczom i naukowcom. Myślę, że właśnie Piotr Cielebiaś jest taką osobą, która zdradzi troszkę więcej o samym fenomenie UFO czy też właśnie o sferze popularnonaukowej tego zjawiska. Takich dyskusji będzie na pewno dużo na naszym Pikniku.

JW: Na koniec powiedzmy zatem w pigułce co, gdzie, kiedy?

AS: Na piknik ufologiczny zapraszamy w dniach 9-10 maja. Więcej informacji można znaleźć na naszych profilach w mediach społecznościowych na Instagramie i Facebooku. Jesteśmy pod nazwą Extra Terrestra. Natomiast równolegle działa też profil Piknik Ufologiczny w Emilcinie. Profil stworzony został przez sołectwo wsi Emilcin, z którym współorganizujemy wydarzenie.

Wstęp jest wolny.