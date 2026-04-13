Dają 85 tys. zł za przeprowadzkę do Włoch. Chętni muszą chcieć zamieszkać w wakacyjnym kurorcie

Dla wielu Polaków wyjazd do Włoch od lat pozostaje jednym z tych marzeń, które odkłada się na później - na wakacje, emeryturę albo moment, gdy wreszcie będzie więcej odwagi na zmianę. Słońce, spokojniejsze tempo życia i klimat znany z pocztówek kuszą niezmiennie, ale rzadko kto myśli o tym, by zostać tam na stałe. Tymczasem pojawia się propozycja, która może to marzenie przyspieszyć i to z konkretnym wsparciem finansowym na start.

85 tys. zł za przeprowadzkę do Włoch

Jak podaje portal osp1.pl, samorząd niewielkiej miejscowości Ollolai szuka nowych mieszkańców i postawił na prosty, ale skuteczny argument: pieniądze. Nowi lokatorzy mogą liczyć na wsparcie finansowe sięgające nawet 20 tys. euro, czyli około 85 tys. zł.

Taki zastrzyk gotówki nie zostanie jednak przekazany chętnym "za nic". Owe środki mają pomóc w rozpoczęciu życia na miejscu - głównie przy zakupie lub remoncie domu. Władze jasno podkreślają, że nie chodzi o zysk czy inwestycję pod wynajem, ale o realne osiedlenie się na miejscu.

Mała gmina, duży problem

Dlaczego władzom aż tak zależy na nowych mieszkańcach? Okazuje się, że położone w górzystym regionie Sardynii Ollolai od lat zmaga się z wyludnieniem. Mieszka tam około 1100 osób, a młodzi od dawna wybierają większe ośrodki. Efekt? Puste domy, zamykane sklepy i starzejąca się społeczność. Program finansowego wsparcia to próba odwrócenia tego trendu i przyciągnięcia nowych ludzi.

"Małe Włochy" w woj. warmińsko-mazurskim. Ta uliczka ma niezwykły klimat

Jakie warunki trzeba spełnić?

Choć oferta brzmi atrakcyjnie, wiąże się z konkretnymi zobowiązaniami:

konieczność stałego zamieszkania przez kilka lat

zakup lub remont nieruchomości

wykorzystanie środków zgodnie z celem programu.

Ceny domów w takich miejscowościach są znacznie niższe niż w dużych miastach - często mieszczą się w przedziale 50–100 tys. euro. Wynajem również jest stosunkowo tani, około 400 euro miesięcznie. To sprawia, że wsparcie od gminy może realnie pokryć dużą część kosztów wejścia w nowe życie.

Włoskie wakacje z dofinansowaniem

Przeprowadzka do Włoch może być świetnym pomysłem, lecz przed tak odważną decyzją warto przemyśleć, czy aby na pewno taki krok jest dla nas odpowiedni. To duża zmiana w życiu, w które bez wątpienia odnajdą się w szczególności:

osoby pracujące zdalnie,

pary szukające spokojniejszego życia z dala od zgiełku,

emeryci, którzy chcą odpocząć w rajskim klimacie.

Dodatkowo, warto pamiętać, że choć wizja życia we włoskim kurorcie brzmi kusząco, warto podejść do niej realistycznie i pamiętać, iż:

życie jest spokojniejsze, ale też mniej dynamiczne

dostęp do usług (szkoły, lekarze) bywa ograniczony

umowy programu trzeba dokładnie przeanalizować.