Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu Elnura A. Gruzin odpowie za zabójstwo obywatela Federacji Rosyjskiej

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zdecydował, że Elnur A. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Wnioskowała o to Prokuratura Krajowa wskazując na przesłanki dotyczące obawy matactwa, ukrycia się i ucieczki, a także groźbę wymierzenia surowej kary.

W piątkowy wieczór 36-letni obywatel Gruzji został doprowadzony do Prokuratury Krajowej w Lublinie, gdzie przedstawiono mu zarzut zabójstwa obywatela Federacji Rosyjskiej Roberta K. poprzez oddanie w jego kierunku 5 strzałów z broni palnej. Do zdarzenia doszło 15 czerwca na terenie Białej Podlaskiej.

Śledztwo trwa

Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.Śledztwo kontynuuje Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.

Okoliczności postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, że mogło być to zabójstwo na zlecenie. Śledczy zajmą się ustaleniem ewentualnego zleceniodawcy oraz motywu tej zbrodni.

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów