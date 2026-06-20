Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu Elnura A. Gruzin odpowie za zabójstwo obywatela Federacji Rosyjskiej

Monika Kowalewicz
Monika Kowalewicz
2026-06-20 14:00

Jest tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, który w piątkowy wieczór usłyszał zarzut zabójstwa. To po śmiertelnym postrzeleniu 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej. Grozi mu dożywocie.

Aresztowany Elnur A. w kajdankach i z zasłoniętą twarzą, prowadzony przez funkcjonariuszy policji w kamizelkach taktycznych, na tle zielonych krzewów i samochodów, w związku z zarzutem zabójstwa w Białej Podlaskiej. Więcej informacji o tymczasowym areszcie znajdziesz na naszym portalu.
Autor: lubelska policja/ Materiały prasowe

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zdecydował, że Elnur A. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Wnioskowała o to Prokuratura Krajowa wskazując na przesłanki dotyczące obawy matactwa, ukrycia się i ucieczki, a także groźbę wymierzenia surowej kary.

W piątkowy wieczór 36-letni obywatel Gruzji został doprowadzony do Prokuratury Krajowej w Lublinie, gdzie przedstawiono mu zarzut zabójstwa obywatela Federacji Rosyjskiej Roberta K. poprzez oddanie w jego kierunku 5 strzałów z broni palnej. Do zdarzenia doszło 15 czerwca na terenie Białej Podlaskiej.

Śledztwo trwa

Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.Śledztwo kontynuuje Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.

Okoliczności postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, że mogło być to zabójstwo na zlecenie. Śledczy zajmą się ustaleniem ewentualnego zleceniodawcy oraz motywu tej zbrodni.

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