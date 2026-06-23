45-latek zmarł po samopodpaleniu. Śmierć może mieć związek ze sprawą 17-latki

Tragedia na łące w miejscowości Białka

Do dramatu doszło w czwartek, 18 czerwca, w niewielkiej wsi w województwie lubelskim. Z ustaleń wynika, że 45-latek zdecydował się na drastyczny krok i oblał się łatwopalną substancją. Pomimo szybkiego transportu do placówki medycznej, jego obrażenia okazały się zbyt poważne i następnego dnia stwierdzono zgon pacjenta. Według informacji przekazanych przez portal Fakt.pl, w tle tej sprawy pojawia się wątek 17-latki.

Zarówno sprawa zgonu 45-latka, jak i wcześniejszy incydent z udziałem nastolatki (próba napaści na tle seksualnym), są przedmiotem szczegółowego śledztwa. - Sprawdzamy, czy decyzja o samopodpaleniu była związana z obawą przed odpowiedzialnością za wcześniejsze zachowanie wobec dziewczyny - powiedział Faktowi prokurator Rafał Kawalec, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Jeżeli doświadczasz kryzysu psychicznego i borykasz się z myślami rezygnacyjnymi, nie musisz zostawać z tym sam. Możesz skorzystać z darmowego wsparcia specjalistów i psychologów, którzy dyżurują pod wskazanymi numerami.

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych (całodobowe) – zadzwoń pod: 800 70 22 22.

Młodzież i dzieci mogą dzwonić pod: 116 111.

Dorośli w kryzysie – skorzystaj z numeru: 116 123.

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – wybierz: 800 12 12 12.

Osoby przeżywające żałobę – wsparcie pod: 800 108 108.

Tumbo Pomaga dla najmłodszych po stracie bliskich: 800 111 123.

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W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia bezwzględnie wybierz numer alarmowy 112.