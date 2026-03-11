Powoli zaczyna się sezon dla motocyklistów. Na lubelskich drogach już możemy zobaczyć jednoślady

O czym powinni pamiętać motocykliści i kierowcy?

Każdego roku scenariusz wygląda podobnie, wraz z pierwszymi ciepłymi dniami motocykliści wyjeżdżają na drogi. Niestety często okazuje się, że po kilku miesiącach przerwy nie są do tego w pełni przygotowani. Zimą zanika tzw. pamięć mięśniowa, czyli automatyczne odruchy i reakcje, które są kluczowe w sytuacjach awaryjnych. Pierwszym krokiem powinno być dokładne sprawdzenie stanu technicznego maszyny. Szczególną uwagę należy zwrócić na: zawieszenie, układ kierowniczy, ciśnienie w oponach, stan oleju i akumulatora. To podstawowe elementy, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy - podkreśla Artur Lis trener lubelskiej Moto-sekcji.

Po zimowej przerwie warto również przypomnieć sobie techniki jazdy na motocyklu. Najlepiej zrobić to w bezpiecznych warunkach.

Najlepiej to zrobić na dużym placu, ewentualnie torze kartingowym. W Lublinie, mamy na przykład tor ODTJ Lublin, gdzie obiekt WORD-owski udostępnia motocyklistom swoje tereny, gdzie możemy ćwiczyć. Każdy powinien sobie przypomnieć wszystkie techniki, czyli: przeciwsiad, przeciwwagę, przeciwskręt, pokonywanie zakrętów, hamowanie, hamowanie awaryjne, zawracanie tym motocyklem i jak to mamy zrobione, to dopiero powinniśmy się udać w trasę. Jeśli tego nie zrobiliśmy, to później nie bądźmy zdziwieni, że w sytuacji awaryjnej jak ktoś nam wybiegnie albo wyjedzie, to nie damy sobie rady. Druga rzecz, musimy zwracać uwagę na pewne rzeczy. Po zimie wiadomo, że asfalt jest brudny, dziurawy, dodatkowo zimny, gdzie opona nam nie trzeba, no i kierowcy samochodów, którzy o nas zupełnie zapomnieli - przypomina trener.

Jednym z najlepszych sposobów na poprawę bezpieczeństwa jest regularne szkolenie. Na torze ODTJ w Lublinie organizowane są kursy motocyklowe na czterech poziomach zaawansowania.

Szkolenia odbywają się praktycznie w każdą sobotę, a dodatkowo organizowane są także bezpłatne szkolenia grupowe dla motocyklistów. Zainteresowanie jest bardzo duże, na jedno szkolenie zgłasza się nawet kilkaset osób. Warto jednak pamiętać, że jedno szkolenie to dopiero początek. Kluczowa jest regularna praktyka i powtarzanie ćwiczeń, które pozwalają utrwalić prawidłowe odruchy. Najważniejszą zasadą na początku sezonu jest rozsądek. Lepiej poczekać kilka dni na odpowiednią pogodę i czyste drogi, niż rozpocząć sezon zbyt wcześnie i narazić się na niebezpieczeństwo - mówi Artur Lis trener lubelskiej Moto-sekcji.

Tylko w ubiegłym roku w województwie lubelskim doszło do osiemdziesięciu dwóch kolizji z udziałem jednośladów, było 12 rannych motocyklistów i dwie ofiary śmiertelne. Z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.30 przy ulicy Antoniny Grygowej 32.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Piotruś Pan i Wanda w Lublinie! Kraina wyobraźni znowu potrzebuje pomocy

4