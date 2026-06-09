Kiedy na stadionie żużlowym rozpoczną się prace? Wpłynęły oferty przetargowe

- W związku z postępowaniem przetargowym na modernizację stadionu żużlowego w Lublinie wpłynęły cztery oferty. Wartość tych ofert mieści się w przedziale od 120 do 290 milionów złotych. Budżet, który zakładał Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lublinie to 250 milionów złotych. Obecnie rozpoczęliśmy analizę złożonej dokumentacji pod kątem formalnym, prawnym oraz finansowym. Zakładamy, że wybór oferty nastąpi w ciągu kilku tygodni. Po podpisaniu umowy założono 9 miesięcy na przygotowanie projektu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i po zakończeniu etapu projektowego nastąpią prace budowlane - mówi Bartosz Orłowski, rzecznik prasowy MOSiR Bystrzyca Lublin.