Lublin bliżej przebudowy stadionu żużlowego. Miasto wyłoniło wykonawcę obiektu przy alei Zygmuntowskich.

Arkadiusz Więsek
Arkadiusz Więsek
2026-07-24 10:34

Do udziału w postępowaniu przetargowym przystąpiły cztery firmy, a o wyborze zdecydowała łączna punktacja przyznana za cenę, okres gwarancji oraz doświadczenie projektanta. Wykonawca ma teraz 9 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej, a Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kibice zasiądą na nowym obiekcie w 2028 roku.

Stadion żużlowy w Lublinie z lotu ptaka wypełniony kibicami. O planach jego przebudowy przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: Miasto Lublin/ Materiały prasowe

Przebudowa obejmie budowę obiektu dla 16,6 tys. widzów. Powstanie nowy tor o długości 350 metrów, zadaszone trybuny oraz budynek trybuny głównej z zapleczem dla zawodników, sędziów i mediów. Stadion ma zostać wyposażony w instalacje odnawialnych źródeł energii, a parking podziemny będzie pełnił również funkcję miejsca doraźnego schronienia.

Przebudowa stadionu przy Al. Zygmuntowskich to jedna z najważniejszych inwestycji sportowych, jakie realizujemy w Lublinie. Rozpoczynamy kolejny etap tego zadania z jasno określonymi oczekiwaniami wobec wykonawcy. Liczymy na profesjonalne przygotowanie dokumentacji, sprawne prace projektowe i terminową realizację inwestycji. Chcemy, aby powstał nowoczesny stadion spełniający najwyższe standardy i gotowy do organizacji wydarzeń sportowych oraz kulturalnych o wysokiej randze, który będzie służył zawodnikom, kibicom oraz mieszkańcom Lublina - mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Za budowę będzie odpowiedzialna firma TEXOM S.A., a wartość wybranej oferty wynosi 232,3 mln zł brutto. 

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